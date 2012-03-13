"بز آهنی" تجریش هم ناپدید شد!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتشار خبر ناپدید شدن مجسمه "گردهافشانی" ساخته کوروش گلناری، مشاهدات میدانی نشان از این دارد که مجسمه "بز آهنی" میدان تجریش هم ناپدید شده است. اتفاقی که میتواند باردیگر خاطره سرقت سریالی مجسمههای پایتخت را زنده کند.
مجسمه "بز آهنی" که طرحی مشابه مجسمههای معروف مش اسماعیل را داشت، متعلق به آهنگری به نام استاد تقی بود که در منطقه یک شهرداری، میدان تجریش، روبروی کوچه امامزاده صالح(ع) نصب شده بود اما چند روزی است که خبر از آن نیست!
تلاش خبرنگار مهر برای پیگیری سرنوشت این مجسمه در گفتوگو با علیرضا جاوید؛ شهردار 32 ساله منطقه یک تهران بینتیجه ماند و وی حاضر به مصاحبه نشد، اما کارمندان سازمان زیباسازی منطقه یک، ناپدید شدن مجسمه تایید کرده و در عین حال از سرنوشت آن ابراز بیاطلاعی کردند.
قابل توجه اینکه اثر حجمی "گردهافشانی" از آثار کوروش گلناری نیز طی چند روز گذشته ناپدید شده و هنوز مسئولان شهری درباره آن هم اطلاعرسانی نکردهاند.
این ابراز بیاطلاعی و عدم پاسخگویی مسئولان شهری در حالی است که مردم و هنرمندان هنوز خاطره سرقتهای سریالی مجسمههای شهری در پایتخت را فراموش نکردهاند. در چنین شرایطی باز هم از سرقت و ناپدید شدن مجسمههای شهر تهران خبر میرسد و این باعث نگرانی اهالی هنر و مردم شهر شده که آیا باز هم قرار است شاهد ناپدید شدن مجسمههای شهر درست در ایام تعطیلات نوروز که شهر خلوتتر از همیشه است باشیم. تأسفآور اینکه هنوز سارقان سرقتهای سریالی سالهای پیش گرفتار قانون نشدهاند.
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