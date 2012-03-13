73 طرح کشاورزی خراسان رضوی به صندوق توسعه ملی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند دوشنبه شب در جلسه کارگروه جهاد اقتصادی که با حضور مدیران شهرک های صنعتی استان برگزار شد، به برخی از دستاوردهای این کارگروه در سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: واگذاری تصدی گری های دولتی به بخش خصوصی، تاکید بر خرید محصولات تولید داخل استان در دستگاه های اجرایی، مدیریت بر منابع آب، توسعه شهرک های صنعتی، حذف بروکراسی اداری از دستاوردهای این کارگروه بوده است.

نیاوند با اشاره به تسریع در گازرسانی به فولاد سبزوار و سیمان جوین گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی نیز انجام شده است.

وی حمایت از 17 طرح بزرگ که نیاز به سرمایه گذاری بالای 100 میلیارد تومان داشته را نیز از مصوبات کارگروه جهاد اقتصادی در سال 90 ذکر کرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی هم در این جلسه گزارش کمیته امور زیربنایی استان را به جلسه ارائه کرد و گفت: سالانه 78 میلیون متر مکعب آب از سد دوستی به مشهد انتقال می یابد که برنامه ریزی برای انتقال 150 میلیون متر مکعب آن با احداث 12 کیلومتر خط انتقال و 165 هزار متر مکعب مخزن ذخیره و بهره برداری از این طرح طی سال 91 که سه سال زودتر از برنامه است از جمله اقدامات این کمیته است.

محمدحسن واحدی افزود: تقویت آبخوان داری و سفره های زیرزمینی از محل مازاد آب سد دوستی، انسداد چاه های غیر مجاز، شناسایی چاه های فاقد پروانه، اصلاح پروانه های بهره برداری چاه های کشاورزی و جلوگیری از اضافه برداشت، برنامه ریزی برای خروج آب های مرزی از دیگر اقدامات کمیته امور زیربنایی استان در سال 90 است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراستان رضوی اظهار داشت: مطالعه و انجام عملیات اجرایی سد مخزنی کلات که موجب جمع آوری سالانه 12 میلیون متر مکعب آب و همچنین باعث جلوگیری از خروج سالانه 23 میلیون متر مکعب از مرزهای این شهرستان می شود از جمله اقدامات شاخص این کمیته در سال جهاد اقتصادی است.