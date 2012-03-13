امیدواریم بستن تنگه هرمز عملی نشود/ با حداکثر ظرفیت نفت تولید می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هانی حسین" وزیر نفت کویت با غیر قابل توجیه دانستن افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تاکید کرد: این افزایش قیمتها با نظریه عرضه و تقاضا همخوانی ندارد.

وی افزود: کویت هم اکنون سه میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند که نزدیک به حداکثر ظرفیت تولید نفت این کشور است.

هانی حسین با اشاره به اینکه کویت در نظر دارد تولیدات نفتی خود را تا سال 2020 به چهار میلیون بشکه در روز برساند افزود: تولیدات کنونی به ذخایر استراتژیک نفتی کویت لطمه ای نمی زند.

وزیر نفت کویت با ابراز امیدواری در این باره که ایران اقدام به بستن تنگه هرمز نکند، افزود: البته کویت در صورت بسته شدن تنگه هرمز راه حلی راهبردی در اختیار دارد.

خاطرنشان می شود در ماههای اخیر نگرانی از احتمال بسته شدن تنگه هرمز باعث تداوم روند صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است.