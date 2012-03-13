کشف 80 هزار ترقه در فارس/ توصیه های بهداشتی درباره ماهی قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عملیات فرماندهی انتظامی فارس از کشف بیش ز 80 هزار عدد انواع مواد مواد محترقه طی 48 ساعت گذشته در شهرستانهای این استان خبر داد.

سرهنگ حبیب الله زمانی افزود: ماموران انتظامی فارس در راستای برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه طی 48 ساعت گذشته در بازرسی از خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان موفق به کشف مقادیر قابل توجهی انواع مواد محترقه شدند.

وی افزود: همچنین ماموران انتظامی این استان طی چند روز اخیر و با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال چندین واحد صنفی متخلف و سودجو را که اقدام به فروش مواد محترقه می کردند شناسایی و ضمن پلمپ این واحدهای صنفی، افراد متخلف را دستگیر و برای طی مراحل قانون تحویل مقامات قضایی شدند.

وی در خاتمه از تشدید برخورد پلیس فارس با عرضه کنندگان مواد محترقه خبر داد و از شهروندان نیز درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در خصوص تهیه و توزیع مواد محترقه توسط افراد سودجو در اسرع وقت از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

نکات بهداشتی در مورد ماهی قرمز سفره هفت سین

دامپزشکی استان فارس توصیه هایی را در خصوص ماهی قرمز ارائه داده است.

1-ماهی قرمز را ازمراکز مجاز فروش تهیه کرده و از خرید ماهی از دست فروشها خودداری فرمائید.( مراکز مجاز به مراکزی گفته می شود که علاوه بر مسقف بودن، قابلیت شستشو و ضد عفونی را دارا بوده و از آب بهداشتی کافی از نظر دما و اکسیژن برخودار باشند همچنین کلیه لوازم فروش، نگهداری و حمل و نقل آنها نیز باید بهداشتی باشد).

2- هر ماهی قرمز برای ماندگاری طولانی حداقل به یک لیتر آب نیاز دارد که روزانه باید تعویض شود و ظروف نگهداری ماهی باید به صورت دوره ای شسته شده و با استفاده از محلول نمک طعام سه درصد یا ترکیبات آمونیوم ضد عفونی شوند و سپس مورد استفاده قرار گیرند .

3- از خرید ماهیان مریض و بی حال و دارای لکه های سفید روی پوست بدن خودداری کرده و در صورت بروز هر نوع علائم و ناراحتی در ماهی زینتی، ماهی بیمار را بلافاصله از سایر ماهیها جدا و موضوع را به دامپزشک اطلاع دهید و در هنگام مشاهده علائم و عوارض پوستی در افراد خانواده ، حتماً به پزشک مراجعه کنید.

4- برای دست زدن به ماهی و ظروف نگهداری ماهی از دستکش استفاده شود.

5- از دست زدن کودکان خود به ماهی جلوگیری کنید زیرا ممکن است عوامل بیماری‌زا به چشم و دهان آنها منتقل شود.

6- از اضافه کردن ماهی جدید تا حصول اطمینان از سلامتی آن به سایر ماهیها خودداری کنید.

7- اگر از آب شرب شهری استفاده می‌کنید باید برای کلرزدایی آب مورد استفاده چند ساعت در هوایی آزاد قرار داده شود تا کلر موجود در آب از بین رفته، سپس این آب کلرزدائی شده را به آب ماهیان اضافه کنید.

8- از رها کردن ماهیان قرمز در آبهای آزاد از قبیل قنوات و رودخانه‌ها خودداری کنید.

9- در صورت مشاهده تلفات شدید مراتب را در شیراز به تلفن 9-2246488 و در شهرستانها به دامپزشکی محل اطلاع دهید.