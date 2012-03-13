به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی محمد عظیمی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران منصوب کرد.

محمد عظیمی که مهرماه 87 به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد منصوب شده بود، دیماه سال 89 از این سمت کناره‌گیری کرد و در بیش از یک سال گذشته هم پست اجرایی نداشته است.

سکان هدایت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی در شرایطی بر عهده عظیمی گذاشته شده که این موسسه به دلیل نداشتن هیئت مدیره، از یک سال قبل گرفتار مشکلاتی شد تا اینکه شهریورماه امسال احسان‌الله حجتی پس از آنکه نامه‌نگاریهایش با بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس هیئت امنای موسسه مذکور به جایی نرسید، از این پست کناره‌گیری کرد.

نکته قابل توجه در انتصاب عظیمی به عنوان رئیس موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران این است که هنوز دو عضو دیگر هیئت مدیره از جانب وزیر ارشاد معرفی نشده‌اند. به همین دلیل شرایط این موسسه و آینده آن همچنان مبهم است چرا که علیرغم مشخص بودن اعضای هیئت امنا، هنوز فاقد هیئت مدیره است.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، به دلیل مشکلات مذکور رقم بدهی این موسسه برای انجام فعالیت‌های معمولش تاکنون از یک میلیارد تومان فراتر رفته است.

چندی پیش عبادرضا اسلامی معاون اداری - مالی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از پرداخت حقوق کارکنان آن از حسابی دیگر (موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر) خبر داده بود. به گفته او حقوق و مزایای کارکنان موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از شهریورماه و با رفتن احسان‌الله حجتی مدیرعامل آن، از طریق موسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» اخیر پرداخت می‌شود.



این موسسه همچنین در ماه‌های گذشته نتوانسته سهم 10 درصدی خود را برای ارائه تخفیف در قیمت کتاب‌های عرضه شده در نمایشگاه‌های استانی کتاب، پرداخت کند.