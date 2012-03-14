ابداع فناوری برای چاپ پر سرعت مدلهای سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه تکنولوژی وین موفق به ابداع دستگاهی شده اند که می تواند ساختارهای پیچیده ای به شکل یک خودرو یا یک ساختمان را در ابعاد یک دانه شن چاپ کند. امکان چاپ چنین ساختارهایی پدیده ای تازه و جدید نیست بلکه سرعتی که در این ساختارها چاپ می شوند ویژگی قابل توجه این سیستم جدید به شمار می رود.

کارایی چنین ابزاری می تواند در تولید محصولات تجاری و قطعات قابل کاشت پزشکی باشد. این چاپگر جدید از فرایندی به نام لیتوگرافی دو پروتونی استفاده می کند و نوعی رزین مایع در آن به کار گرفته می شود. این رزین حاوی مولکولهایی است می توانند مایع اطراف خود را پس از دریافت پرتو نور لیزر به جامد تبدیل کنند.

این مولکولها برای فعال شدن باید به صورت همزمان دو فوتون از نور لیزر را دریافت کنند. تنها جایی که پرتوها به اندازه ای قدرتمند می شوند که امکان جذب همزمان دو فوتون فراهم می شود، در مرکز پرتو است. این ویژگی دقت چاپ را تا اندازه قابل توجهی بالا می برد زیرا چاپ تنها در محدوده مرکز پرتو فعال خواهد بود.

لیتوگرافی دو فوتونی برخلاف چاپ سه بعدی امکان شکل گیری مواد جامد را در هر عمقی از رزین به وجود می آورد و ایجاد لایه ای از مواد سخت محدود به سطح رزین نخواهد بود.

در کنار این رزین، بالا بودن سرعت چاپ از دیگر ویژگی های قابل توجه این سیستم آینه های موتوردار این چاپگر سه بعدی است که می تواند پرتوها را درون رزین هدایت کند. از آنجایی که این آینه ها به صورت ثابت در حرکتند، مدت زمان شتاب گرفتن و کند شدن حرکت آنها در راستای بالا رفتن سرعت چاپ تا حد ممکن کاسته شده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، مدلهایی که با استفاده از این چاپگر جدید به وجود آمده اند، مدلهایی به بزرگی 285 میکرومتر هستند که طی چهار دقیقه ساخته شده اند. استفاده از رزین زیستی می تواند امکان استفاده از این فناوری را در چاپ میکرو چارچوبهایی که سلولهای بدن بیماران درون آنها رشد خواهند کرد به وجود آورد و به این شکل می توان از این چاپگر برای تولید نسوج طبیعی بدن استفاده کرد.