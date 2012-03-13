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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

خرم نیا در گفتگو با مهر :

طلا فروشان مراقب سارقان باشند/4 سرقت از طلا فروشی ها در یک ماه

طلا فروشان مراقب سارقان باشند/4 سرقت از طلا فروشی ها در یک ماه

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به هدف بودن مغازه های طلا فروشی در ایام پایانی سال از طلافروش ها خواست مراقب سارقان باشند.

سردار سرتیپ دوم مسعود خرم نیا  در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی یک ماه گذشته چهار فقره سرقت از طلافروشی های استان وجود داشته است که متاسفانه در یکی از آنها فرد طلاساز با ضربات چاقو در تبریز به قتل رسید.

وی اظهار داشت: به منظور کاهش موارد سرقتی با اتحادیه مذکور جلسه ای داشتیم که در این جلسه روش های ممانعت از سرقت یا افزایش زمان سرقت توسط سارقان آموزش داده شده تا موارد انتظامی به حداقل کاهش یابد.

سردار خرم نیا افزود: از روش های پیشنهادی برای طلافروشان استفاده از دوربین های مدار بسته با توصیه نیروی انتظامی و استفاده از آژیر خطر است.

فرماندهی انتظامی استان در ادامه  گفت: روز یکشنبه در منطقه مارالان نیز یک فقره سرقت از زرگری رخ داده است که خوشبختانه به دلیل استفاده از آژیر خطر این امر ناکام ماند.

وی اضافه کرد: طلافروشان باید به زمان باز و بسته کردن مغازه های خود اهمیت بدهند و از باز نگه داشتن مغازه در ساعات پایانی شب به شدت خودداری کنند.

سردار خرم نیا به برنامه های نیروی انتظامی در ایام عید نیز اشاره کرد و گفت: با ارزیابی عملکرد سال های گذشته و احصاء نقاط ضعف موجود امسال در رفع انها اقدام شده و امیدواریم سال نو با آرامش و امنیت برای مردم خاطرات خوبی در بر داشته باشد.

وی تصریح کرد: در راستای تامین امنیت مردم درایام عید گشت محلات نیروی انتظامی به صورت پاسهای پیاده ، گشت موتوری و گشت اطلاعات و امنیت عمومی همچنین مراقبت از بانکها و خود پردازها برای کاهش سرقت در سطح استان حضور خواهند داشت.

فرماندهی انتظامی استان گفت: از امروز سه شنبه بروشورهای آگاه سازی عمومی برای ایام عید در سطح شهر توسط عوامل انتظامی توزیع و پیشنهادهای  عموم مردم که قابلیت اجرای سریع برای برقراری نظم و امنیت در شهر را دارد دریافت می شود.

کد مطلب 1558910

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