کوچ پرندگان مهاجر از تالابهای آمل و محمودآباد به مناطق سیبری آغاز شد

علی محمد دعاگو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در مجموع حدود 200 هزار قطعه انواع پرندگان مهاجر شامل امرغابی، چنگر، غاز، خوتکا و قوها برای زمستان گذرانی به تالابها، آب بندانها و آبگیرهای آمل و محمود آباد کوچ کردند.

وی با اشاره به اینکه امسال کوچ تعداد پرندگان مهاجر زمستان گذران به آبگیرها و آببندانهای آمل و محمود آباد در مقایسه با سال قبل از آن کاهش داشته، علت این کاهش را کمی دوران سرمای امسال در مازندران دانست.

وی اضافه کرد: امسال در مجموع کوچ انواع اردک سانان از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل و محمودآباد با بیان اینکه پرندگان مهاجردر نیمه دوم هر سال از مناطق سرد سیری به تالابها و آبگیرهای آمل و محمودآباد کوچ می کنند، تصریح کرد: این پرندگان پس زمستان گذرانی در تالابهای این مناطق اواخر اسفند به سمت سیبری کوچ می کنند.

دعاگو با اشاره به اینکه در این دو شهرستان 90 واحد آب بندان به مساحت بیش از 500 هکتار و دوهزار و 500 هکتار تالاب وجود دارد، اظهارداشت: وجود این عوامل سبب افزایش گونه های مختلف پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در این مناطق شده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل و محمودآباد از مردم که در زمان کوچ پرندگان مهاجر محیط امنی را برای آنان تامین کردند قدردانی کرد.