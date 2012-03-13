حضور پرشور مردم در انتخابات توهم دشمنان را نابود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور شب دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مردم با حضور حماسی خود تمامی توهمات دشمن را در داخل و خارج از کشور، به هم ریختند.

وی ضمن تقدیر از حضور پرشور و گسترده مردم استان کرمان در انتخابات، تصریح کرد: مشارکت قریب به 72 درصدی مردم در این دوره از انتخابات در استان کرمان، مبین درایت و فهم آن ها از شرایط کنونی کشور، منطقه و جهان است که باید به خاطر این لطف الهی سجده ی شکر به جا آوریم.

امام جمعه موقت کرمان، اضافه کرد: در پاسخ به این حضور حماسی مردم مسئولان باید ضمن قدردانی، عنایت بیشتری به خدمت داشته باشند.

وی اظهار داشت: در آستانه عید و سال نو، برای مشکلات مردم تدبیر شود و با اجرای قانون از سوء استفاده افراد سودجو و خائن جلوگیری به عمل آید.

حجت الاسلام عربپور گفت: امیدواریم سال جدید تحت زعامت رهبر معظم انقلاب برای مردم میهنمان سرشار از موفقیت و برای دشمنان ذلت و سرافکندگی باشد.

وی پیرامون اولویت های دستوری شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان در سال 90 اظهار داشت: دبیرخانه، ضمن بررسی این مصوبات، میزان موفقیت آن ها را ارزیابی و اعلام کند.



