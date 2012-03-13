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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

حجت الاسلام عرب پور:

حضور پرشور مردم در انتخابات توهم دشمنان را نابود کرد

حضور پرشور مردم در انتخابات توهم دشمنان را نابود کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان گفت: مردم ولایتمدار کرمان با حضور پرشور در انتخابات نقشه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور شب دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مردم با حضور حماسی خود تمامی توهمات دشمن را در داخل و خارج از کشور، به هم ریختند.

وی ضمن تقدیر از حضور پرشور و گسترده مردم استان کرمان در انتخابات، تصریح کرد: مشارکت قریب به 72 درصدی مردم در این دوره از انتخابات در استان کرمان، مبین درایت و فهم آن ها از شرایط کنونی کشور، منطقه و جهان است که باید به خاطر این لطف الهی سجده ی شکر به جا آوریم.

امام جمعه موقت کرمان، اضافه کرد: در پاسخ به این حضور حماسی مردم مسئولان باید ضمن قدردانی، عنایت بیشتری به خدمت داشته باشند.

وی اظهار داشت: در آستانه عید و سال نو، برای مشکلات مردم تدبیر شود و با اجرای قانون از سوء استفاده افراد سودجو و خائن جلوگیری به عمل آید.

حجت الاسلام عربپور گفت: امیدواریم سال جدید تحت زعامت رهبر معظم انقلاب برای مردم میهنمان سرشار از موفقیت و برای دشمنان ذلت و سرافکندگی باشد.

وی پیرامون اولویت های دستوری شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان در سال 90 اظهار داشت: دبیرخانه، ضمن بررسی این مصوبات، میزان موفقیت آن ها را ارزیابی و اعلام کند.


 
کد مطلب 1558919

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