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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

کشف گونه جدید میکروارگانیزم بومی توسط محققان کشور

کشف گونه جدید میکروارگانیزم بومی توسط محققان کشور

به تازگی پژوهشگران مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به کشف و شناسایی گونه جدید و بومی میکروارگانیزم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جنس باکتری شناسایی شده جنس جدیدی است که با نام علمی Alteribacillus bidgolensis   نامگذاری و در ژورنال بین المللی سیستماتیک میکروبیولوژی (IJSEM) منتشر شد.

این باکتری بومی ایرانی شناسایی شده به عنوان یک ذخیره ارزشمند هم اکنون در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با شماره دسترسی IBRC-M 10614T ثبت و نگهداری می شود.
 
تاکنون 9 هزار و 200 گونه باکتری از بیش از 2 هزار جنس باکتریایی در کره زمین شناخته شده است که این مقدار کمتر از یک درصد کل باکتریهای عالم حیات است.
کد مطلب 1558922

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