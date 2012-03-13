کشف گونه جدید میکروارگانیزم بومی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جنس باکتری شناسایی شده جنس جدیدی است که با نام علمی Alteribacillus bidgolensis نامگذاری و در ژورنال بین المللی سیستماتیک میکروبیولوژی (IJSEM) منتشر شد.

این باکتری بومی ایرانی شناسایی شده به عنوان یک ذخیره ارزشمند هم اکنون در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با شماره دسترسی IBRC-M 10614T ثبت و نگهداری می شود.



تاکنون 9 هزار و 200 گونه باکتری از بیش از 2 هزار جنس باکتریایی در کره زمین شناخته شده است که این مقدار کمتر از یک درصد کل باکتریهای عالم حیات است.