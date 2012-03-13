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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

رضایی:

هیئت مرکزی فعالان تئاتر کودک و نوجوان اصفهان انتخاب شد

هیئت مرکزی فعالان تئاتر کودک و نوجوان اصفهان انتخاب شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک عضو هیئت مرکزی فعالان تئاتر کودک و نوجوان اصفهان گفت: اعضای هیئت مرکزی فعالان تئاتر کودک و نوجوان اصفهان طی نشستی با حضور بیش از 300 نفر از فعالان تئاتر کودک و نوجوان اصفهان انتخاب و فعالیت خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضایی دوشنبه شب پس از برگزاری انتخابات این تشکل در رابطه با این جلسه گفت: در این نشست 19 گروه تئاتر فعال اصفهان شرکت داشتند که این نشان از استقبال خوب فعالان تئاتر کودک و نوجوان اصفهانی از این جلسه داشت.

وی همچنین با اشاره به حضور نمایندگانی از اداره ارشاد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان در این نشست ادامه داد: در این نشست از بین 12 کاندیدا، هفت عضو هیئت موسس این تشکل مشتمل بر احمد رضایی، اکرم ابوالمعالی، امید نیاز، محمد‌رضا وزیری، پویان عطایی، بهمن گرامی و شفق کاظمی انتخاب شدند.

این فعال تئاتر اصفهان تاکید کرد: اعضای این هیئت موظفند که ظرف مدت سه ماه اقدامات تاسیسی و مقدمات انتخابات اعضای هیئت مدیره این تشکل را فراهم آورند همچنین عضو‌گیری، صدور کارت شناسایی اعضا، رایزنی با ادارات دولتی، تعیین جایگاه تشکل و برنامه‌ریزی شش ماهه برای فعالیت‌های تخصصی تشکل از دیگر وظایف این هیئت هفت نفره است.

وی اضافه کرد: همچنین این اعضا ضمن تهیه اساسنامه مشخص خواهند کرد که تشکل تخصصی تئاتر کودک و نوجوان با چه عنوان و جایگاهی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

رضایی عنوان کرد: با انتخاب این اعضا می‌توان تشکیل نخستین صنف تخصصی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان را اعلام کرد.
 

کد مطلب 1558924

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