سیدحسین سجادی در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت ارتقای رتبه بندی لوازم خانگی پر مصرف برق در کشور، گفت: بر این اساس مجموعه وزارت نیرو با مشارکت سازندگان داخلی، طراحی، ساخت و راه اندازی خط تولید لوازم خانگی مصرف برق را در دستور کار قرار داده است.

قائم مقام سازمان بهره‌وری انرژی با اعلام اینکه در حال حاضر خط تولید یخچال های کم مصرف برق با رتبه انرژی A و B در کشور آغاز شده است، تصریح کرد: در سالهای اخیر متوسط رتبه انرژی یخچال تولید داخل F بوده که از این رو ارتقای رتبه انرژی یخچال هدف گذاری شده است.

این مقام مسئول همچنین از موافقت با برخی از دستگاه های دولتی برای توقف ورود لوازم خانگی پر مصرف برق به داخل کشور خبر داد و افزود: با راه اندازی خط تولید یخچال و فریزر با رتبه انرژی A و B حدود 450 کیلووات ساعت در مصرف انرژی الکتریکی کشور صرفه جویی حاصل می شود.

وی با یاداوری اینکه تولید یخچال و فریزر با رتبه انرژی A و B به هیچ وجه رفاه مشترکان را کاهش نمی دهد، تاکید کرد: با توقف ورود لوازم خانگی با رتبه انرژی G به بالا به داخل کشور امکان صرفه جویی قابل توجه ای در مصرف برق به ویژه در ساعات پیک مصرف برق فراهم می شود.