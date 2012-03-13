200 گواهی مهارت در میبد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ طیبه دهقانی از صدور 121 گواهینامه مهارت در بخش سیار شهری و 84 گواهینامه در بخش سیار روستایی خبر داد و افزود: در 10 ماه نخست سال جاری هفت دوره آموزشی در بخش سیار شهری برای 140 کارآموز برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در بخش سیار شهری، آموزش های مهارتی به میزان 21 هزار و 516 نفر ساعت در رشته های طراحی و دوخت، صنایع دستی و امور مالی ارائه شده است.

دهقانی میزان آموزش در بخش سیار روستایی را نیز 17 هزار و 705 نفر ساعت عنوان کرد و گفت: در این بخش 139 نفر در رشته های فناوری اطلاعات و طراحی و دوخت مهارت آموزی کردند.

وی بیشترین آمار صدور گواهینامه را در رشته طراحی و دوخت با اعلام 100 گواهینامه مهارت در بخش سیار شهری و 95 گواهینامه مهارت در بخش سیار روستایی عنوان کرد.

بهره مندی 100 نفر از آموزشهای فنی و حرفه ای در صدوق

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای صدوق گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 118 نفر در آموزشگاه های آزاد شهرستان صدوق از آموزش های مهارتی بهره مند شدند.

مجید فصاحت با اشاره به فعالیت چهار آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در صدوق اظهار داشت: در 10 ماه نخست سال جاری 99 نفر از خواهران و 19 نفر از برادران در این آموزشگاه ها آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.

وی میزان آموزش ارائه شده را 33 هزار و 967 نفر ساعت شامل 32 هزار و 624 نفر ساعت آموزش خواهران و هزار و 343 نفر ساعت آموزش برادران اعلام کرد.

فصاحت، رشته های آموزشی در موسسات کارآموزی صدوق را ICDL درجه یک، ICDL درجه دو، نازکدوز زنانه و خیاط لباس شب و عروس ذکر کرد و افزود: تاکنون 9 دوره برای این رشته ها برگزار شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار شرکت کنندگان مربوط به رشته نازکدوز زنانه است افزود: از بین شرکت کنندگان در دوره برای 52 نفر گواهینامه مهارت صادر شده است.

فصاحت از فعالیت پنج مدیر و پنج مربی در موسسات کارآموزی آزاد صدوق خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری 12 مورد بازرسی از این موسسات انجام شده است.

وی یادآور شد: در بخش خرید خدمات نیز دو دوره آموزشی ویژه 41 نفر از کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد تشکیل شد که تمام کارآموزان موفق به دریافت گواهینامه مهارت شدند.

170 روستایی در ابرکوه مهارت آموزی کردند

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه گفت: در 10 ماه نخست سال جاری 176 نفر روستایی در ابرکوه آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

عباس حسنی اظهار داشت: تاکنون 11 دوره آموزشی برای روستاییان این شهرستان در رشته های امدادگر حوادث، کارآفرینی، خیاطی، سفره آرایی، میوه آرایی، روبان دوزی و کاربر گیاهان دارویی برگزار شده است.

وی میزان آموزش در این بخش را 26 هزار و 428 نفر ساعت اعلام کرد.

حسنی در مورد آموزش های فنی و حرفه ای در بخش سیار شهری نیز از برگزاری 10 دوره آموزشی برای 171 نفر خبر داد و افزود: در این بخش نیز آموزش های مهارتی به میزان 26 هزار و 301 نفر ساعت در رشته های بافنده عروسک های تزئینی، قلاب بافی، کیف دوزی، قالیباف تابلویی، پارچه ساز تزئینی، روبان دوزی، کاربر گیاهان دارویی و میوه آرایی ارائه شده است.

ارائه 10 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای به دانشجویان استان یزد

معاون آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 148 دانشجو در استان یزد به میزان 10 هزار و 377 نفر ساعت در مراکز آموزش فنی و حرفه ای مهارت آموزی داشته اند.

علیرضا شهبازی با اعلام برگزاری 10 دوره آموزشی ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان استان یزد افزود: در حال حاضر برای این قشر در مراکز فنی و حرفه ای استان آموزش رشته های فنی، کشاورزی و کامپیوتر انجام می گیرد.

وی تعهد آموزش دانشجویان و فارغ التحصیلان در سال جاری را 40 هزار و 60 نفر ساعت در قالب 373 نفر دوره به میزان 22 دوره عنوان کرد.

شهبازی گفت: مهارت آموزی دانشجویان در مرکز فنی و حرفه ای آزادگان یزد و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های ابرکوه و بافق صورت می گیرد.

افزایش 3400 متری فضای آموزشی فنی و حرفه ای استان یزد

مسئول دفتر فنی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد گفت: با بهره برداری از ساختمان جدید مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد، فضای آموزشی این اداره کل سه هزار و 430 متر مربع افزایش می یابد.

محمدحسین بهاری از پیشرفت فیزیکی 32 درصدی پروژه احداث مرکز خواهران یزد خبر داد و گفت: این پروژه از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری بوده و از بهمن ماه سال 1389 آغاز به کار کرده است.

وی بیان داشت: مرکز جدید خواهران با متراژ سه هزار و 430 متر مربع و زیربنای هزار و 550 متر مربع دارای هفت فضای کارگاهی است.

بهای عنوان کرد: این پروژه 450 متر مربع مساحت کارگاهی، 325 متر مربع فضای اداری و آزمون، 215 متر مربع آمفی تئاتر و سرایداری و 560 مترمربع فضای سبز و تفریحی را شامل می شود.