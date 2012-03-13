محدودیتهای ترافیکی چهارشنبه آخر سال در اهواز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این محدودیتها در خیابان توحید از سمت پل هفتم به سمت تقاطع اردیبهشت، خیابانهای شرقی بلوار شهید چمران، ورودی و خروجی به بلوار ساحلی، بلوار ساحلی از روبروی بیمارستان مهرتا انتهای پل سوم مسیر رفت و برگشت، بلوار شهید چمران از فلکه چهارم تا پل لشکر به صورت رفت و برگشت و مسیر راست گرد شرق به غرب، پل سوم ورودی بلوار ساحلی غربی و باند کندرو غرب به شرق ورودی به بلوارساحلی اعمال می شود.

همچنین خیابان میهن غربی از تقاطع ایدون به سمت فلکه سوم، پل صیاد شیرازی از تقاطع خیابان خرداد به سمت فلکه دوم، خیابانهای یک تا 20 به سمت بلوار اصلی شهید چمران به صورت رفت و برگشت، محدوده زیتون کارمندی از میدان چیتا تا میدان سنگر، بلوار نفت به صورت مقطعی در صورت نیاز از میدان چهار اسب تا میدان بیمارستان نفت شامل این محدودیت های ترافیکی است.