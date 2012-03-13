روایت مراسم وارداتی در کردستان/ خاکستر شدن شادی ها در آستانه سال نو

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله مراسم ها و برنامه های خاصی در سراسر کشور به ویژه در استان کردستان به مناسبت آخرین چهارشنبه سال برگزار می شود که البته طی چند سال اخیر و با ورود مواد محترقه و آتش زا این برنامه ها و مناسبت های خاص به یک معضل و مشکل جدی برای شهروندان تبدیل شده است.

استفاده از وسائل آتش زا و محترقه به صورت غیرمجاز در کنار آیجاد آلودگی های صوتی برای شهروندان تا جایی پیش رفته است که متاسفانه شاید نزدیک به هزاران نفر در سراسر کشور به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی در این روز دچار مصدومیت می شوند و شماری از این افراد نیز باید مصدومیت و مجروح شدن را تا پایان عمر تحمل کنند.

ورود بی رویه و قاچاق مواد محترقه و آتش زا و بهره برداری مالی عده ای افراد سودجو و فرصت طلب برای جمع آوری سودهای نامشروع باعث شده است که نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول در آستانه سال نو با تحمل هزینه های بسیار و اقدامات کنترلی با این گونه افراد برخورد کنند تا زمینه برای کاهش آسیب در جامعه فراهم شود که البته علیرغم تمامی تلاشها در این بخش ولی همچنان حوادث ناگواری در این روز در سراسر کشور روی می دهد.

در کنار مشکلات و مصدومیت های جسمی، برگزاری غیرمتعارف مراسم چهارشنبه آخر سال باعث صرف هزینه میلیاردها تومان می شود که البته این وضعیت با فلسفه اصلی و ماهیت برگزاری این مراسم و سایر مراسم های این چنین کاملا در تضاد است و متاسفانه در این بین نیز بخشی از جامعه بی تفاوت در کنار این موضوع مهم عبور می کند و نسبت به آن بی تفاوت شده اند.

هر چند که در سالهای میانه دهه 80 استفاده از مواد محترقه و آتش زا در چهارشنبه آخر سال حتی باعث مرگ افراد مختلفی نیز در سراسر کشور می شد ولی این روند طی یکی دو سال اخیر تا حدودی فروکش کرده است ولی همچنان ایجاد آلودگی های شدید صوتی و همچنین بروز مصدومیت و مجروح شدن افراد زیادی نیز روی می دهد که البته باید با فرهنگ سازی بهتر تمامی اقشار جامعه را برای مقابله با آن و تغییر این ضد فرهنگ بسیج کرد.

توجه به آئین ها و مراسم های کهن مربوط به این سرزمین و حفظ آنها یک امر لازم و ضروری است ولی در بعضی از شرایط مردم با دنباله روی از مناطق دیگر مراسم های را به عنوان نماد خود قرار می دهند که هیچ جایگاهی در فرهنگ و تاریخ آن منطقه ندارند و کاملا وارداتی هستند.

در کتب تاریخی و حتی بر اساس گفته افراد مسن در استان کردستان برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال هیچ گونه قدمت و تاریخی ندارد و مردم این خطه از ایران اسلامی با دنباله روی از مردم سایر استانها نسبت به برگزاری و انجام این مراسم اقدام می کنند که این روند باعث شده است تا مراسم ها و برنامه های ویژه و زیبایی این خطه به مناسبت آغاز سال نو به کلی فراموش شود و نسل جدید نیز اطلاعی از آنها نداشته باشد.

در حال حاضر نیز به غیر از مناطق شهری در هیچ کدام از روستاهای استان کردستان مراسمی به عنوان چهارشنبه آخر سال برگزار نمی شود و مراسم اصلی مردم روستاهای استان تنها در شب نوروز با حضور در پشت بام خانه ها و روشن کردن آتش برگزار می شود و این وضعیت نیز خود نشان دهنده وارداتی بودن مراسم چهارشنبه آخر سال در استان کردستان و سایر مناطق کردنشین کشور است.

هر چند که مراسم چهارشنبه آخر سال بدون قدمت و سوابق تاریخی به یکی از برنامه های اصلی و مورد پسند مردم مناطق شهری در استان کردستان تبدیل شده است که البته برگزاری نامناسب آن نیز خود به یک معضل جدی است ولی نه تنها از آن برای شادی استفاده نمی شود که در اکثر اوقات با وقوع حوادث ناگوار و دلخراش شادی مردم در این روز به غدم و اندوه تبدیل می شود و افراد بسیاری را راهی بیمارستان ها و مراکز درمانی می کند.

مراسم اصلی برای استقبال از سال نو در گذشته های نه چندان دور در تمامی شهرهای کردستان و سایر مناطق کردنشین ایران و حتی کشورهای همسایه تنها در شب نوروز برگزار می شد و افراد از یک ماه مانده به این مراسم با جمع آوری چوب های مخصوص خود را برای برگزاری این مراسم آماده می کردند.

روشن کردن آتش پشت بام خانه ها و جمع شدن افراد خانواده و فامیل در کنار آن و همچنین پختن عذای مخصوص همراه با سر زدن به افراد مسن فامیل از دیگر مراسم ها و برنامه های بود که در سالهای نه چندان دور گذشته در کردستان برگزار می شد که متاسفانه امروز این مراسم در مناطق شهری استان به کلی فراموش شده است ولی در شمار محدودی از روستاها برگزار می شود.

صنعتی شدن مراسم های استقبال از سال نو در حالی در استان کردستان نیز روی داده است که فرهنگ و تاریخ کهن این استان ظرفیت های بسیار خوبی را برای توجه بیشتر به آن در اختیار دارد و شاید بهتر آن است مسئولان برای خط و نشان کشیدن برای برخورد با معضلات مراسم چهارشنبه آخر سال باید فکری هم به حال احیاء این مناسبت ها کنند.