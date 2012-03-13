اجازه تکرار سناریوی لیبی را نخواهیم داد / اسد مشروعیت مردمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر زولوتف در گفتگو با روزنامه الخبر الجزایر که امروز سه شنبه منتشر شد، گفت : روسیه هرگز اجازه نخواهد داد، سناریوی لیبی درباره سوریه هم تکرار شود.



وی افزود : اوضاع سوریه، بی نهایت پیچیده است، اما مسکو بر حل سیاسی بحران این کشور اصرار دارد و می تواند در این زمینه بر دمشق فشار وارد کند، اما دیگران(غربی ها و رژیمهای عربی همسو) هم باید بر گروههای مخالف برای نجات سوریه از جنگ داخلی فشار آورند و آنها را به آرامش و نه خشونت دعوت کنند.



سفیر روسیه در الجزایر اظهار داشت : علت مخالفت روسیه با قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت غیر متوازن بودن آن بود، زیرا تلاش می کرد تمام مسئولیت خشونت را بر نظام سوریه تحمیل کند و هیچ اشاره ای به گروههای مسلح و اقدامات آن نکرد.

وی در خصوص احتمال مشارکت کشورش در دومین کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه در استانبول گفت : با توجه به آنچه در اولین نشست در تونس دراواخر فوریه گذشته رخ داد، روسیه هرگز نمی پذیرد در کنفرانسی شرکت کند که بیانیه پایانی آن پیش از آغاز تهیه شده و صرفا در نشست به دیگر کشورها ارائه می شود تا آن را تایید کنند.



زولوتف افزود: ما همچنین به دعوت نشدن از نمایندگان نظام سوریه اعتراض کرده ایم، زیرا نمی توان بخش اعظمی از ملت سوریه را که از نظام این کشور حمایت می کنند، نادیده گرفت.



از سوی دیگر، این دیپلمات روسی خاطر نشان کرد کشورش هرگز ابتکاری در خصوص کناره گیری اسد و انتقال اختیاراتش به فاروق الشرع معاون وی را مطرح نکرده است و از همان ابتدا خواستار گفتگوی بدون پیش شرط بوده است.



وی افزود : سخن گفتن از کناره گیری بشار اسد با ایده گفتگوی بدون پیش شرط مغایرت دارد، از آن گذشته، اسد منتخب ملت سوریه است و جامعه جهانی بر این اساس، وی را به رسمیت شناخته است، در هر حال این ملت سوریه است که درباره مانده یا رفتن او تصمیم می گیرد.

سفیر روسیه در خصوص رژیم صهیونیستی، حمایت برخی کشورها از این رژیم را سبب ادامه تنش و بی ثباتی در منطقه دانست.