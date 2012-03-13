40 هزار نفر از استان مرکزی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محسن گلشن زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اعزام 40هزار نفر از استان به مناطق عملیاتی افزود: مرحله عمومی اعزامها در استان از 14 اسفندماه جاری آغاز شده است و تا 14 فروردین سال آینده ادامه دارد.

وی اعزام کاروانهای راهیان نور را یکی از مهمترین کارهای فرهنگی در کشور عنوان کرد و افزود: اعزام راهیان نور در سه سطح دانش آموزی ،دانشجویی و عموم مردم صورت می گیرد.

وی گفت: اعزام کاروان های دانش آموزی که از مهر ماه آغاز شد بیش از 18 هزار و 500 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان استان از نزدیک با واقعیت های زمان جنگ آشنا شدند.

گلشن زاده افزود: اعزام کاروان های دانشجویی از هشت اسفند ماه آغاز شده است و با استقبال پر شور دانشجویان استان مواجه شدیم و تا کنون دو هزار دانشجو به این مناطق اعزام داشته ایم و تا پایان سال، سه هزار و 200 دانشجو را به این مناطق می فرستیم.

مسوول ستاد راهیان نور سپاه روح الله استان مرکزی گفت: در ادامه برنامه های اعزام ، اعزام کاروانهای عمومی و اقشار مختلف از جمله بسیج محلات ، هنرمندان، کارگری، پزشکی، مهندسی و.. در دستور کار است و حدود 14 هزار نفر از اقشار در قالب 32 کاروان به سرزمینهای نور اعزام می شوند.

وی افزود: در مناطق عملیاتی دو اردوگاه شهید زین الدین و شهید مسعودیان برای اسکان کاروان های راهیان نور استان داریم که آماده خدمات رسانی به بازدیدکنندگان هستند.همچنین چهار مدرسه در خرمشهراز 25 اسفند جهت پذیرایی از زائرین آماده می شوند.

وی افزود:برای هر کاروان یک نفر روحانی و برای هر اتوبوس در کاروانها یک نفر به عنوان راوی بینی شده و راویان کارنامه عملیاتی رزمندگان استان را برای زائرین روایت می کنند.

گلشن زاده مهم ترین برنامه های جانبی برای زائرین را برگزاری مسابقات، برگزاری شب خاطره توسط فرماندهان دفاع مقدس، پخش فیلم و اسلاید عملیاتها دانست.

وی برگزاری رزمایش شبانه در مناطق عملیاتی و بالاخص برگزاری نمایش و رزمایش مردان آسمانی که به روایت و مرور بر صحنه های انقلاب و دوران دفاع مقدس می پردازد، را از دیگر برنامه های فرهنگی برای زائرین عنوان کرد.

راهیان نور پیوند نسل جوان با حماسه دفاع مقدس

وی گفت: یکی از راه های پیوند نسل سوم و چهارم انقلاب با نسل اول انقلاب و حماسه دفاع مقدس اعزام جوانان در قالب کاروانهای راهیان نور به ویژه دانشجویی و دانش آموزان و متخصصین کشور به مناطق است.

وی افزود: این امر باعث می شود مردم در مقابل فرهنگ تهاجمی دشمن که مقام معظم رهبری آن را ناتوی فرهنگی نامیدند واکسینه شوند و نسل اولی ها به عنوان راویان این نبرد ناموزون و ناجوانمردانه دلاوری ها را برای جوانان بازگو و روایت کنند که چگونه جوانان ما در آن زمان که دنیای استکبار با تمام امکانات در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی قد علم کرده بود با تاسی به معصومین و دین مبین اسلام دشمن را زمین گیر و با اهدای جان خود از نظام و انقلاب دفاع کردند.

وی تاکید کرد دفاع مقدس ما از این جهت مقدس است که جمعیتی پاکباخته و معتقد در مقابل صف نابرابر دشمن با عزت و شرف از دینٰ ناموس و وزن خود دفاع کردند.

گلشن زاده با اشاره به اینکه دفاع مقدس امتداد عاشورا و کربلای حسینی است افزود: دفاع مقدس از ایران یک شخصیت بی نظیر ساخت و جهان ایران اسلامی را به عنوان امتی مقاوم می شناسد.

مسوول ستاد راهیان نور سپاه روح الله استان مرکزی هدف اعزام کاروانهای راهیان نور بویژه جوانان را آشنایی با این تفکر و الگودهی به آنها و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدا عنوان کرد.