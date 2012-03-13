اظهارات رهبر نخستین حزب در آستانه تاسیس شیعیان مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صدی البلد مصر، "احمد النفیس" رهبر شیعیان مصر و رئیس حزب در آستانه تاسیس التحریر تاکید کرد: الازهر مذهب شیعه را به عنوان یکی از مذاهب اصلی (دین اسلام) به رسمیت شمرده است.

وی افزود: ما (شیعیان) در صدد حضور در مجلس موسسان قانون اساسی نیستیم اما می خواهیم حق شهروندی ما به رسمیت شمرده شده و میان شیعیان و دیگر اقشار تبعیض قائل نشوند.

احمد النفیس با تاکید بر اینکه در قوانین اساسی گذشته در مصر به حقوق اهل سنت توجه می شده افزود: البته با وقوع اتفاقاتی شاهد حذف این موضوع از قانون اساسی مصر بوده ایم.

رهبر نخستین حزب شیعه در مصر با تاکید بر احترام ایران به حقوق اقلیتها تاکید کرد: در قانون اساسی ایران حقوق اهل سنت محترم شمرده شده و در قانون اساسی آمده است و آنان از صحنه نقش آفرینی در کشور حذف نشده اند.

این شخصیت برجسته مصری با تاکید بر این مسئله که حزب وی گرایش خاص قومیتی ندارد ، گفت: حزب التحریر یک حزب سیاسی است و ما در انتظار تصمیم شورای عالی قضایی در روز 17 مارس (27 اسفندماه) در زمینه تاسیس رسمی حزب هستیم.