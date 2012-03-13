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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

اظهارات رهبر نخستین حزب در آستانه تاسیس شیعیان مصر

اظهارات رهبر نخستین حزب در آستانه تاسیس شیعیان مصر

یکی از شخصیتهای برجسته شیعیان مصر با اشاره به لزوم ارائه مجوز به فعالیت سیاسی احزاب شیعه در این کشور تاکید کرد: در قانون ایران حقوق اهل سنت محترم شمرده شده و آنان از نقش آفرینی در امور کشور منع نشده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صدی البلد مصر، "احمد النفیس" رهبر شیعیان مصر و رئیس حزب در آستانه تاسیس التحریر تاکید کرد: الازهر مذهب شیعه را به عنوان یکی از مذاهب اصلی (دین اسلام) به رسمیت شمرده است.

وی افزود: ما (شیعیان) در صدد حضور در مجلس موسسان قانون اساسی نیستیم اما می خواهیم حق شهروندی ما به رسمیت شمرده شده و میان شیعیان و دیگر اقشار تبعیض قائل نشوند.

احمد النفیس با تاکید بر اینکه در قوانین اساسی گذشته در مصر به حقوق اهل سنت توجه می شده افزود: البته با وقوع اتفاقاتی شاهد حذف این موضوع از قانون اساسی مصر بوده ایم.

رهبر نخستین حزب شیعه در مصر با تاکید بر احترام ایران به حقوق اقلیتها تاکید کرد: در قانون اساسی ایران حقوق اهل سنت محترم شمرده شده و در قانون اساسی آمده است و آنان از صحنه نقش آفرینی در کشور حذف نشده اند.

این شخصیت برجسته مصری با تاکید بر این مسئله که حزب وی گرایش خاص قومیتی ندارد ، گفت: حزب التحریر یک حزب سیاسی است و ما در انتظار تصمیم شورای عالی قضایی در روز 17 مارس (27 اسفندماه) در زمینه تاسیس رسمی حزب هستیم. 

کد مطلب 1558951

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