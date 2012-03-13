اولویت پرداخت وام دانشجویی در رباط کریم به مددجویان بهزیستی است

مهدی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب افزود: دانشجویان بی بضاعت و تحت پوشش سازمان بهزیستی و همینطور دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید از تخفیف 10 درصدی باز پرداخت وام دانشجویی نیز برخوردارند.

وی گفت: با توجه به افزایش حجم مسافرتها در ایام نوروز، اداره رفاه مرکزی واحدهایی را به منظور اسکان کارمندان دانشگاه در نظر گرفته است و با توجه به میزان درخواست کارمندان معرفی نامه جهت تخصیص استادسرا و واحدهای خوابگاهی صادر می شود و هم اکنون نیز بیش از 28 معرفی نامه صادر شده است.

وی تعداد کارمندان این دانشگاه را 58 نفر عنوان کرد که تقریبا نیمی از این تعداد از این امکانات رفاهی استفاده می کنند.

فرزاد گفت: بیشتر درخواستهای کارکنان برای دریافت مهمانسرا مربوط به شهرهای بزرگی از جمله مشهد، فارس، خوزستان و... می شود.

وی به استقبال کارمندان از اینگونه طرحها اشاره کرد و گفت: با توجه به مبلغ کمی که این مهمانسراها برای پذیرش مسافران دریافت می کنند کارمندان نیز از این طرح استقبال کرده و همه ساله از آن استفاده می کنند.

تحصیل 5 هزار و 500 دانشجو در رباط کریم

رئیس دانشگاه آزاد رباط کریم در ادامه گفت: در حال حاضر این دانشگاه بیش از پنج هزار و 500 دانشجوی در حال تحصیل دارد، همچنین بیش از 300 استاد در این مجموعه تدریس می کنند که 39 نفر از این استادان، عضو هیئت علمی این دانشگاه بوده و 300 استاد نیز مدعو هستند.

وی تعداد کتابهای موجود در کتابخانه این دانشگاه را در حدود چهار هزار جلد کتاب بیان کرد.