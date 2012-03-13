نهادینه سازی فرهنگ استفاده از بیمه در کردستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در نشست با روسای شرکت بیمه های دولتی و خصوصی استان با اشاره به اینکه نهادینه شدن فرهنگ استفاده از بیمه در استان کردستان یک نیاز لازم و ضروری است، اظهار داشت: فرهنگ سازی در خصوص استفاده از بیمه یکی از بهترین راهکارها در راستای افزایش و ارتقای سلامت در کشور است.

وی افزود: انتظار می رود که در راستای فرهنگ سازی صحیح و اصولی در سطح استان هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی فعالیت و تلاش بیشتری داشته باشند تا زمینه را برای حضور بهتر مردم در این بخش فراهم کرد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه گسترش پوشش بیمه ای در جامعه موجبات شکوفایی اقتصادی و در نهایت رفاه اقتصادی اجتماعی را نیز فراهم می کند، عنوان کرد: انتظار می رود در سالهای آینده شاهد حضور شرکتهای بیمه گر بیشتری در استان کردستان باشیم.

وی رقابت سالم و اصولی در میان شرکتهای بیمه بخش خصوصی و دولتی در استان کردستان را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به شرایط خاص کردستان و وضعیت معیشتی مردم حضور بیش از پیش شرکتهای بیمه گر می تواند با کاهش هزینه خدمات ارائه شده برای تامین رفاه عمومی موثر باشد.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به اینکه میزان استقبال مردم از بیمه ها با توجه به شناخت کم آنان از خدمات شرکتهای بیمه گر مطلوب و مناسب نیست از روسای شرکتهای بیمه استان خواست تبلیغات، آموزش و همچنین دستاوردهای این صنعت در کمک به رونق اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی را برای مردم تبیین کنند.

وی در پایان اظهار داشت: به طور قطع اگر به صنعت بیمه به عنوان یک فعالیت اقتصادی بنگریم می توانیم امیدوار باشیم در آینده نه چندان دور با بالا رفتن ضریب نفوذ بیمه در کشور دستاوردهای مطلوبی را در این حوزه به دست آوریم.

مدیر بیمه ایران در استان کردستان نیز در ابتدای این جلسه در گزارشی به بررسی وضعیت درمان و مدیریت آن در استان پرداخت و گفت: خوشبختانه فضای حاکم بر روابط میان بیمه گران بخش خصوصی و دولتی فضایی توام با همدلی است و انتظار می رود در این فضا و با نشستهایی که با حضور شرکتهای بیمه گر و مدیران حوزه درمان استان برگزار می شود بتوانیم در آینده نزدیک خدمات مطلوب تری را به مردم ارائه دهیم.

جمال یوسفی همچنین با درخواست از مدیران شرکت های بیمه ای استان کردستان برای رعایت اخلاق حرفه ای از آنان خواست در عین رقابت سالم با یکدیگر تجارب خود را به همدیگر انتقال دهند تا با همکاری و همدلی بتوان موجبات رفاه بیشتر اجتماعی را فراهم کرد.

وی در پایان از برنامه ریزی شرکت های بیمه گر استان کردستان در ایام تعطیلات نوروزی برای خدمت رسانی مطلوب به مردم و به خصوص مسافرانی که استان کردستان را برای سفر انتخاب کرده اند، خبر داد و گفت: هماهنگیهای لازم برای حدمت رسانی مناسب به مردم صورت گرفته است.