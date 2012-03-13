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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

3000داوطلب ثبت نام کردند؛

امروز پایان مهلت ثبت نام در کنکور مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی

امروز پایان مهلت ثبت نام در کنکور مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی

نام نویسی در نخستین دوره پذیرش مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در نخستین دوره پذیرش مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ساعت 24 امروز سه شنبه 23 اسفندماه مهلت دارند تا با مراجعه به سامانه ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی wwwsanjesh.org نام نویسی کنند.

تاکنون 2 هزار و 600 داوطلب برای شرکت در آزمون اختصاصی این دوره شرکت کرده اند که احتمال می رود مهلت ثبت نام تا چند روز آینده نیز تمدید شود.

داوطلبان در 16 رشته امکان ثبت نام دارند و 160 نفر نیز در آزمون این دوره که اوایل سال آینده برگزار خواهد شد، پذیرفته می شوند.

کد مطلب 1558960

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