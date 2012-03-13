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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

دو اسرائیلی به دلیل اظهارات درباره ایران در لندن دستگیر شدند

دو اسرائیلی به دلیل اظهارات درباره ایران در لندن دستگیر شدند

دو اسرائیلی که در هواپیمایی در مسیر لاس وگاس به لندن درباره ایران صحبت می کردند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، چند پلیس مسلح پس از آنکه هواپیما در فرودگاه "هیثرو" لندن فرود آمد این دو اسرائیلی را به اتهام اظهارات تهدید آمیز و نامناسب درباره ایران دستگیر کردند.

یکی از اتهامات این دو نفر ایجاد بی نظمی در هواپیما عنوان شده است.

به گفته دیلی میل چاپ انگلیس این دو نفر که یکی 28 ساله و دیگری 33 ساله بودند با شرکت هواپیمایی انگلیس از لاس وگاس در آمریکا به لندن می آمدند.

گفته می شود که صحبت های این دو نفر پس از اینکه به خلبان گزارش شده موجب نگرانی وی شده و او نیز با لندن تماس گرفته تا به محض فرود آمدن هواپیما این دو نفر را مورد بازجویی قرار دهند.

کد مطلب 1558961

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