صنعت ساری نیازمند حمایت هواداران خانگی است

علی رضا اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاصله تیم فوتبال صنعت ساری که در انتهای جدول رده بندی گروه اول قرار دارد با تیم های بالاتر جدول زیاد نیست که با پیروزی در مسابقه روز پنجشنبه مقابل فولاد یزد می توانیم از قعر جدول رده بندی فاصله بگیریم.

وی بیان داشت: پس از تغییر کادر فنی و حضور فرشاد پیوس به عنوان سرمربی، شرایط فنی تیم تغییر یافت که امیدواریم با نتیجه گیری در بازیهای باقیمانده، این روند به بقاء نماینده ساری در لیگ دسته اول فوتبال کشور منجر شود.

مدیر ارتباط با رسانه های فوتبال صنعت ساری، هواداران را از پشتوانه های اصلی تیم فوتبال صنعت دانست و گفت: در صورت حضور هواداران در مسابقه روز پنجشنبه، علاوه بر تقویت انگیزه بازیکنان شرایط سخت و دشواری را برای تیم میهمان رقم خواهیم زد.

اقبالی ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های میزبانی خود استفاده کنیم تا بتوانیم از اعتبار فوتبال مازندران در این رقابتها دفاع کنیم.

تیم فوتبال صنعت ساری، در پایان هفته بیست و دوم دسته اول فوتبال کشور با 19 امتیاز در رده چهاردهم و آخر جدول رده بندی گروه اول دسته اول فوتبال کشور قرار دارد.

این تیم روز پنجشنبه در ورزشگاه شهدا ساری، میزبان تیم فولاد یزد خواهد بود.



