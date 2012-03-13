آمادگی 24 ساعته اورژانس بندرعباس در چهارشنبه سوری

به گزارش خبرنگار مهر، منصور نادرشاهی پیش ازظهر سه شنبه با توجه به روز چهارشنبه آخر سال اظهارداشت: در چند سال گذشته سانحه جدی برای همشهریان نداشته ایم، در چهارشنبه سوری سال1390 تنها سه نفر مجروح و به بیمارستان شهید محمدی مراجعه کرده اند که به صورت سرپایی معالجه شدند.

نادر شاهی افزود: از خانواده ها خواسته می شود تا در مراسم چهارشنبه سوری کودکان و نوجوانان خود را همراهی کنند. آمارها نشان می دهد بیشترین آسیب وارده به شنوایی، دستها، صورت به خصوص چشمهاست و پسران گروه سنی راهنمایی نسبت به سایر کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض خطر هستند.

وی در زمینه توصیه های لازم در روز چهارشنبه سوری گفت: بهتر است افراد کمکهای اولیه را برای واکنش بهتر در هنگام پیش آمد حادثه بدانند، افراد از شوخیهای غیر منطقی مثل پرت کردن ترقه جلوی پای عابرین پیاده و یا پرت کردن درون ماشینهای در حال تردد جداً خودداری کنند.

نادر شاهی ادامه داد: در هنگام رخداد حادثه یا سوختگی، بهتر است قبل از هر اقدامی با شماره آشنای 115 اورژانس تماس گرفته شود و سعی در انتقال فرد حادثه دیده به نزدیک ترین بیمارستان شود. اگر آسیب به چشم وارد شده، سعی نکنید جسم خارجی را بیرون بیاورید و چشم را با فشار آب نشوئید، بهتر است چشم را با بانداژ یا دستمال تمیز آرام بپوشانید.

وی عنوان کرد: در صورت بروز سوختگی، موضع سوختگی را با آب سرد بشوئید، ساعت و زیور آلات را در آورید، سعی نکنید لباس را جدا کنید و تنها دور پارچه لباس را قیچی کنید و از خود درمانی و مالیدن انواع و اقسام کرم ها و پمادها، نمک، رب گوجه، خمیر داندان و غیره جدا خودداری کنید.

همچنین محمد دردری معاون فنی عملیاتی مرکز مدیریت حوادث هرمزگان بیان داشت: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با چهار دستگاه آمبولانس فعال و سه تیم دو نفره از مجرب ترین تکنسینها و کارشناسان پرستاری، فوریتهای پزشکی برای خدمت رسانی به مصدومان احتمالی آماده است.

دردری در خصوص نحوه خدمت رسانی تیم امدادی اورزانس 115 گفت: تیمها به صورت 24 ساعته خدمات اورژانسی را ارائه و هر تیم بعد از انجام شیفت، 48 ساعت را در استراحت و به صورت oncall و در دسترس هستند و هرگاه از مرکز درخواست شود ، فوراً برای ارائه خدمت وارد عمل می شوند.