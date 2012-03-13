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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

نادرشاهی خبر داد:

آمادگی 24 ساعته اورژانس بندرعباس در چهارشنبه سوری

آمادگی 24 ساعته اورژانس بندرعباس در چهارشنبه سوری

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از آمادگی مرکز فوریتهای پزشکی شهر بندرعباس در چهارشنبه سوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور نادرشاهی پیش ازظهر سه شنبه با توجه به روز چهارشنبه آخر سال اظهارداشت: در چند سال گذشته سانحه جدی برای همشهریان نداشته ایم، در چهارشنبه سوری سال1390 تنها سه نفر مجروح و به بیمارستان شهید محمدی مراجعه کرده اند که به صورت سرپایی معالجه شدند.

نادر شاهی افزود: از خانواده ها خواسته می شود تا در مراسم چهارشنبه سوری کودکان و نوجوانان خود را همراهی کنند. آمارها نشان می دهد بیشترین آسیب وارده به شنوایی، دستها، صورت به خصوص چشمهاست و پسران گروه سنی راهنمایی نسبت به سایر کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض خطر هستند.

وی در زمینه توصیه های لازم در روز چهارشنبه سوری گفت: بهتر است افراد کمکهای اولیه را برای واکنش بهتر در هنگام پیش آمد حادثه بدانند، افراد از شوخیهای غیر منطقی مثل پرت کردن ترقه جلوی پای عابرین پیاده و یا پرت کردن درون ماشینهای در حال تردد جداً خودداری کنند.

نادر شاهی ادامه داد: در هنگام رخداد حادثه یا سوختگی، بهتر است قبل از هر اقدامی با شماره آشنای 115 اورژانس تماس گرفته شود و سعی در انتقال فرد حادثه دیده به نزدیک ترین بیمارستان شود. اگر آسیب به چشم وارد شده، سعی نکنید جسم خارجی را بیرون بیاورید و چشم را با فشار آب نشوئید، بهتر است چشم را با بانداژ یا دستمال تمیز آرام بپوشانید.

وی عنوان کرد: در صورت بروز سوختگی، موضع سوختگی را با آب سرد بشوئید، ساعت و زیور آلات را در آورید، سعی نکنید لباس را جدا کنید و تنها دور پارچه لباس را قیچی کنید و از خود درمانی و مالیدن انواع و اقسام کرم ها و پمادها، نمک، رب گوجه، خمیر داندان و غیره جدا خودداری کنید.

همچنین محمد دردری معاون فنی عملیاتی مرکز مدیریت حوادث هرمزگان بیان داشت: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با چهار دستگاه آمبولانس فعال و سه تیم دو نفره از مجرب ترین تکنسینها و کارشناسان پرستاری، فوریتهای پزشکی برای خدمت رسانی به مصدومان احتمالی آماده است.

دردری در خصوص نحوه خدمت رسانی تیم امدادی اورزانس 115 گفت: تیمها به صورت  24 ساعته خدمات اورژانسی را ارائه و هر تیم بعد از انجام شیفت، 48 ساعت را در استراحت و به صورت oncall و در دسترس هستند و هرگاه از مرکز درخواست شود ، فوراً برای ارائه خدمت وارد عمل می شوند.

کد مطلب 1558965

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