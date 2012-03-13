روستاییان ورامین با مجوز تأسیس دو دهیاری از دولت عیدی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا طباطبایی افزود: وزارت کشور مجوز تأسیس دو دهیاری در روستای حسین آباد دفتری و سعد آباد املاک از توابع بخش مرکزی شهرستان ورامین را صادر کرد.

وی اظهار داشت: در این دو روستا در حال حاضر دهیار تعیین شده و مستقر شده است و از این پس روستاییان این دو روستا می‌ توانند برای انجام امور ساختمانی، عمرانی، خدماتی و … به دهیاریهای روستای خود مراجعه کنند.

۱۲ روستا در تابعیت بخش مرکزی ورامین وجود دارد

این مسئول ادامه داد: ۱۲ روستا در تابعیت بخش مرکزی شهرستان ورامین وجود دارد که ۱۰ روستا دارای دهیاری بود و با مجوز تأسیس این دو دهیاری در حال حاضر، همه روستاهای بخش مرکزی دارای دهیاری هستند و امور مربوط به روستا به طور سامان یافته انجام خواهد گرفت.