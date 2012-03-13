توطئه مرد جنایتکار برای قتل دو دوست با چوبه دار گره خورد

به گزارش خبرنگار مهر، یکم تیرماه سال 77 پسر جوانی با مراجعه به دادگاه کرج با طرح شکایتی از ناپدید شدن مرموز پدرش خبر داد.

او در شکایت خود گفت:‌ پدرم دیروز همراه یکی از دوستانش به نام محمد از خانه خارج شد و دیگر باز نگشت. حال نیز احتمال می‌دهیم محمد بلایی سر او آورده باشد.

پس از این شکایت محمد دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت که به ماموران گفت:‌ ساعت 3 بعدازظهر 30 خرداد همراه بشیر به سمت تهران رفته و حدود ساعت 6 بعدازظهر من او را در کرج پیاده کردم و دیگر از او خبری ندارم.

در حالی که تحقیقات برای یافتن سرنوشت بشیر ادامه داشت 23 فروردین سال 78 ماموران پلیس در جریان کشف جنازه‌ای در منطقه هشتگرد قرار گرفتند.

در جریان بررسی‌ها مشخص شد مقتول به نام صفر با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده است. خانواده مقتول در جریان تحقیقات اظهار کردند صفر روز حادثه همراه یکی از دوستانش به نام محمد از خانه خارج و دیگر بازنگشته بود.

ماموران زمانی که محمد را برای تحقیقات به اداره آگاهی احضار کردند متوجه شدند او همان فردی است که به در جریان ناپدید شدن بشیر نیز تحت بازجویی قرار گرفته بود.

محمد این بار نیز منکر اتهامات خود شد که قاضی دادگاه هشتگرد او را از اتهام قتل تبرئه کرد.

در ادامه نیز حکم تبرئه او در رابطه با قتل صفر در دیوان عالی کشور تایید شد و قضات دیوان عالی خواستار رسیدگی بیشتر در رابطه با پرونده بشیر شدند.

با گذشت حدود شش سال از این ماجرا 17 آذرماه سال 84 ماموران پلیس در جریان قتل مردی در کیلومتر 25 جاده چالوس قرار گرفتند. تیم جنایی پس از حضور در محل متوجه شدند خودروی پژو 206 با کوه برخورد کرده و در کنار آن جسد مرد جوانی قرار دارد. پزشک جنایی نیز علت مرگ مقتول را اصابت ضربه‌های سنگین به سرش اعلام کرد.

با انتقال جسد به پزشکی قانونی هویت مقتول به نام حسین که مردم طلافروشی بود شناسایی شد. همچنین بررسی‌ها نشان داد او روز حادثه همراه یکی از دوستانش به نام محمد راهی شهرستان نور شده بود.

با کشف این سرنخ محمد برای سومین بار دستگیر شد که این بار نیز در جریان بازجویی‌ها منکر اتهاماتش شد. کارآگاهان که مطمئن بودند محمد مرتکب این جنایت شده است به بازجویی‌های خود ادامه داند تا اینکه مرد جنایتکار پس از چند روز سکوت لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: زمانی که همراه مقتول به شهرستان نور رفتیم متوجه شدم او به دخترم سوء نیت دارد. به همین خاطر به فکر انتقام افتادم. پس از رسیدن به محل جنایت بر س این موضوع با حسین درگیر شدم. او قصد داشت مرا به پایین دره پرت کند که من با سنگ چند ضربه به سرش زدم بعد هم از محل فرار کردم.

در ادامه از دختر متهم تحقیق شد که او منکر ادعاهای پدرش درباره سوء نیت مقتول به خودش شد.

با اعتراف محمد بازجویی‌ها در رابطه با دو اتهام دیگر او آغاز شد که او سرانجام پس از 6 سال سکوت به قتل صفر نیز اعتراف کرد. اما همچنان منکر قتل بشیر شد.

پس از تحقیقات مقدماتی پرونده به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه دادگاه که به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برگزار شد متهم منکر قتل دوستانش شد و مدعی شد تحت فشار بازجویی اعتراف کرده است اولیای دم مقتولان نیز خواستار قصاص مرد جنایتکار شدند.

قضات دادگاه پس از جلسه با توجه به مدارک موجود در پرونده محمد را به دو بار قصاص محکوم کردند.

با اعتراض مرد جنایتکار پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه ششم دیوان عالی کشور حکم را تایید کردند.

با تایید حکم نام مرد جنایتکار در لیست اعدامی‌ها قرار گرفت و او به زودی پای چوبه دار می رود.