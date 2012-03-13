صرفه جویی 55 میلیون لیتری مصرف سوخت در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، جلال گلچین روز سه شنبه درجلسه کارگروه هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه ها با تبعات مثبتی که داشته است به اصلاح بخش و افزایش بهره وری در توسعه یایدار بخش کشاورزی کمک نموده است گفت : لازم است اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها که در افزایش تولیدات وشکوفایی اقتصادی سهم بسزائی بهمراه دارد واکاوی و به مردم و بهره برداران بخش اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به نیاز کشور به امنیت غذایی که امروزه ضرورت جدی محسوب می‌شود باید تحولی بنیادی در بخش کشاورزی صورت پذیرد افزود: با اجرای طرح بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای دام و طیور، گلخانه ها و موتور پمپهای استان و نیز انجام طرح جامع کشاورزی حفاظتی به موازات طرح هدفمندسازی یارانه ها ، شاهد کاهش سوخت به میزان 54 میلیون 709 هزار لیتر در بخش کشاورزی استان بوده ایم.

گلچین از جذب 197 درصد تسهیلات بهینه سازی واحدهای گلخانه ای و قارچهای خوراکی در استان خبر داد و گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تعداد 24 واحد گلخانه ای تحت پوشش موفق به اخذ تسهیلات خط اعتباری انرژی به مبلغ 10 میلیاردو 797 میلیون ریال شده است.

وی با اشاره به اینکه تحقق اعتبارات طرح هدفمندسازی یارانه ها در یکسال گذشته 5/100درصد بوده و در یک سال گذشته به تعداد 1262 طرح جمعا مبلغ 151 میلیارد و 891 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و بانکی با سود کم پرداخت شده است افزود: در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها سازمان جهاد کشاورزی استان خوب و مؤثر عمل کرده است بطوری که بصیرت و هوشیاری واستقامت و پایداری بهره برداران بخش کشاورزی در موفقیت و بازدهی مطلوب تصمیمات، اثر گذار بوده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان ، با تأکید بر توجه وحمایت بیشتر از روستائیان و بهره برداران بخش کشاورزی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت : بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد کشور، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش ها است که باید گفت در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها فراهم شده و کشور به سوی توسعه پایدار سوق می یابد .

وی هدفمندسازی یارانه ها را به معنای اعمال مدیریت مصرف و نهادینه سازی این الگو دراقشار مختلف عنوان کرده و افزود : یکی از اولویتها و راهبردهای این سازمان توجه به افزایش بهره وری دربخش کشاورزی است وبررسی توانمندیها و پتانسیلهای موجود در آذربایجان شرقی نشان می دهد که این استان از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است.