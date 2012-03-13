اختصاص اعتبار 612 میلیارد ریالی به سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج گفت: امکانات و اعتبارات تخصیصی از سوی دولت طی سال گذشته و امسال زمینه خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم است از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی شهرستان سنندج خواست زمینه جذب این اعتبارات را تا پایان سال جاری برای جبران محرومیتهای این بخش فراهم کنند.

فرماندار شهرستان سنندج در ادامه از مدیران دستگاه های اجرای و دولتی خواست پروژه های پیشنهادی خود را تا پایان اسفند ماه به منظور تخصیص اعتبارات در سال 91 به فرمانداری اعلام کنند تا فرصت برای بررسی این پروژه ها و اعلام آنها به استانداری کردستان وجود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات 12 اسفند ماه گفت: با هوشیاری و بصیرت مردم باردیگر مشروعیت، مقبولیت و امنیت نظام اسلامی بیش از پیش تضمین و دشمنان رسوا شدند و انتظار می رود که این روند فرصت خدمت گذاری بهتر به مردم را فراهم کند.

میرزائی اصل بیان کرد: این حضور پرشور نشان می دهد که مردم تحریمها و تهدیدات دشمنان را پوچ و بی فایده می دانند و با امید به نصرت الهی همواره خود را پشتیبان نظام و پیرو آرمانهای انقلاب و همچنین منویات مقام معظم رهبری می دانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان سنندج از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 13 هزار و 500 نفر ایجاد شغل در شهرستان سنندج به ثبت رسیده است.

فرماندار شهرستان سنندج یادآور شد: اشتغال تعهد شده توسط دستگاه های اجرایی شهرستان سنندج در سال جاری 15 هزار و 200 نفر است که تاکنون ازسوی ادارات مختلف بیش از 13 هزار و 500 مورد ایجاد اشتغال در سامانه مورد نظر به ثبت رسیده است.

میرزایی اصل در ادامه با اشاره به ورود مسافران و مهمانان نوروزی در ایام تعطیلات اظهار داشت: با برنامه ریزهای انجام شده علاوه برهتل ها و مسافرخانه ها 65 مدرسه با بیش از هزار 100 اتاق برای اسکان مسافران نوروزی فراهم شده است.

وی ازدستگاه های ذیربط به خصوص شهرداری سنندج خواست با استقرار امکانات مورد نیاز زمینه اسکان مسافران نوروزی در پارک های ملت و 28 دی شهرسنندج را فراهم کند.