دانشجویان اسلامشهری نائب قهرمان مسابقات فوتسال منطقه 8 شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که از روز دوشنبه پانزدهم تا یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه سال جاری با حضور 16 تیم برتر از واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در واحد پرند برگزار شد، تیم فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با شکست کلیه حریفان خود در مرحله مقدماتی، حذفی و نیمه نهائی به دیدار فینال این دوره از رقابتهای منطقه ای راه یافت.



تیم اعزامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در پایان بازی فینال، مقابل تیم فیروزکوه با نتیجه 2 بر 2 به تساوی رسید؛ اعضای این تیم در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 بازی را به واحد فیروزکوه واگذار کرده و سکوی نائب قهرمانی را از آن خود کردند.



محمد چرخاب، امید مولایی، حسین رزاقی، مصطفی قاسمی، علیرضا سیف، سید علیرضا حسینی، صادق مهماندار، صادق کوشکی، وحید ایرانی، امید فرخ پور، سید هادی موسوی و احسان کاشانی به مربیگری حمید یحیی زاده و سرپرستی غلامرضا صفرخانلو، اعضای تیم فوتسال برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را در این دوره از رقابت ها عهده دار بودند.

تعهدات اخلاقی و دینی مردم در برپایی جشن نیکوکاری شایسته قدردانی است



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ه) رباط کریم گفت: حضور پررنگ و نقش نمایی برجسته مردم این شهرستان که نمادی از تعهدات اخلاقی و دینی مردم در برپایی جشن نیکوکاری بود، شایسته تقدیر و تشکر است.

حسین محمدی با بیان اینکه مهربانی و رافت مردم نسبت به یکدیگر، رحمت خداوند را به وجود می آورد، به خبرنگار مهر گفت: اساس دین بر مبنای محبت و دوستی است، هنگامی که همسایه ای سیر نمی خوابد، اگر همسایه اش گرسنه باشد، اول همسایه را دعا می کند، سپس اهل خانه را که این از مهم دین است.

این مسئول به ظرفیت های بالای دینی و فرهنگی مردم شهرستان رباط کریم اشاره کرد و افزود: مردم شهرستان رباط کریم با ظرفیتهای موجود فرهنگی و تعهدات دینی، شایسته تقدیر، تشکر و قدرشناسی اند، آنچنانکه در برپایی جشن نیکوکاری به عنوان یکی از نمادهای حضور اجتماعی در صحنه حضور داشتند و با همیاری یکدیگرنقش خدمت دیگری را به نام خود ثبت کردند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: توجه به محرومان و تقسیم شادی های خود با دیگران در برنامه ها و اولویت های این نهاد است و در راستای اهمیت محرومیت زدایی تلاش خواهد کرد و این مهم با حمایت های مردم با اخلاق و متعهد فراهم میسر می شود.

معرفی 126 کودک تحت پوشش بهزیستی رباط کریم به مهدکودکها



مسئول امور مهدهای کودک اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم گفت: در سال جاری 126 کودک از خانواده های تحت پوشش اداره بهزیستی و کمیته امداد شهرستان رباط کریم به مهد های کودک تحت نظارت به منظور برخورداری از تخفیف شهریه و یا به صورت رایگان معرفی شدند.

سمیرا کوکبی پرداخت یارانه طرح شهریه کودکان سه دهک پایین به مبلغ 143 میلیون و 350 هزار ریال را از دیگر اقدامات اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم اعلام کرد.