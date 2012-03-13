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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

وزیر دفاع آذربایجان:

تهدیدی از خاک آذربایجان متوجه ایران نخواهد شد

تهدیدی از خاک آذربایجان متوجه ایران نخواهد شد

وزیر دفاع آذربایجان در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسلام را عامل ایجاد وحدت و نزدیکی دو ملت ایران و آذربایجان دانست و تاکید کرد: به هیچ عنوان جمهوری آذربایجان اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر بی اف وزیر دفاع آذربایجان صبح امروز سه شنبه در تهران با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف ضمن اشاره به زمینه مشترک تاریخی، فرهنگی و مذهبی بر گسترش مناسبات فیمابین و تقویت روابط دو کشور تاکید کردند.

جلیلی با اشاره به همکاری‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف میان دو کشور استفاده از ظرفیت‌های مشترک را امری مهم و در راستای حفظ منابع دو کشور دانست.

دبیر شورای عالی امینت ملی همچنین افزود: امنیت دو کشور به یکدیگر پیوسته است و نباید اجازه داد برخی مسایل روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: نگاه ایران به آذربایجان ممتاز و راهبردی است.

"صفر بی‌اف" وزیر دفاع آذربایجان در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در تقویت روابط فیمابین، اسلام را عامل ایجاد وحدت و نزدیکی دو ملت دانست و تاکید کرد: به هیچ عنوان جمهوری آذربایجان اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

کد مطلب 1558998

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