برپایی نمایشگاه دوسالانه نگارگران در نگارستان اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با مشارکت انجمن هنرهای تجسمی استان، نمایشگاه هفتمین دوسالانه نگارگران استان قم را برگزار کرد.



هیئت انتخاب هفتمین دوسالانه نگارگران استان قم از میان ۸۵ اثر ارسالی، ۵۹ اثر از ۴۷ هنرمند نگارگر را شایسته حضور در نمایشگاه دانسته تا در نگارستان اشراق در معرض دید عموم قرار گیرد.



نمایشگاه هفتمین دوسالانه نگارگری استان قم تا ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ بر پا خواهد بود و علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ به محل نگارستان اشراق مراجعه کنند.





صدور هزار و ۷۵۵ گواهی نامه حفظ و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم



مسئول موسسات قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در گزارشی از عملکرد این واحد در خصوص فعالیت‌های قرآنی بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو مرحله آزمون کتبی حفظ و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و تفسیر سوره انفال با حضور ۲هزار و ۱۷۷ نفر برگزار کرده است.



حجت الاسلام علی اکبر شفیعی افزود: اهدای ۲هزار و ۷۰۰ جلد قرآن کریم و تفسیر سوره انفال به مراکز و مؤسسات قرآنی، اهدای ۳۰۰ عدد رحل قرآن به مراکز قرآنی، تشکیل ۵۱ پرونده بیمه برای فعالان قرآنی، تهیه و ارسال ۱۳ طرح و برنامه قرآنی برای موسسات قرآنی، برگزاری یک مرحله آزمون شفاهی حفظ قرآن کریم با شرکت ۱۰۷ نفر، برگزاری دو همایش مدیران مؤسسات قرآنی استان، معرفی ۵۰ مؤسسه قرآنی به سازمان مسکن و شهرسازی جهت دریافت زمین و همچنین تشکیل پرونده جهت صدور مجوز مؤسسه قرآنی، ۲۳ پرونده از فعالیت‌های این اداره کل است.



وی همچنین از تصویب و تائید ۲۶ تفاهم نامه آموزشی برای ۱۱ مؤسسه قرآنی برای ۳هزار و ۷۸۵ نفر، معرفی ۱۴ نفر از مربیان قرآن واجد شرایط به آموزش و پرورش جهت تدریس و همچنین تهیه و تنظیم طرح نمایش استانی قرآن کریم با تفاهم نامه پیشنهادی برای مرکز خبر داد.



برگزاری نخستین همایش دو سالانه کتاب مهدویت در سال آینده



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم هدف از برگزاری این همایش را تجلیل از فعالان و آثار فاخر در عرصه مهدویت به منظور تبیین معارف ناب مهدوی برای جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان عنوان کرد و افزود: در این همایش آثار مهدوی منتشر شده در دهه ۸۰ معرفی و از پدید آوردندگان تجلیل خواهد شد.



سیدمرتضی اسماعیلی طبا با اشاره به وجود نهاد‌ها و مراکز متعدد مهدوی در شهر مقدس قم، بر ضرورت معرفی و هماهنگ کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های این مراکز تاکید کرد و گفت: وجود موسسات و مراکز مهدوی در قم موجب ظرفیت گسترده برای تعمیق هرچه بیشتر فرهنگ مهدویت در جامعه می‌شود.



وی بخش‌های مختلف همایش کتاب سال مهدویت را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: قرآن، حدیث، کلام، تاریخ، فرهنگی و راهبردی، سیاسی و آینده پژوهی، روان‌شناسی و علوم تربیتی و ادیان و مذاهب از جمله بخش‌های تخصصی این همایش است.



وی همچنین بخش‌های عمومی و شعر و داستان و نثر در حوزه‌های کودکان، نوجوانان و بزرگسالان را از دیگر بخش‌های نخستین همایش کتاب سال مهدویت عنوان کرد و افزود: در این همایش نشریات، مطبوعات و ناشران برگزیده مهدوی نیز مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.



گفتنی است نخستین همایش دوسالانه کتاب مهدویت روز ۸ تیرماه سال ۹۱ مصادف با ایام نیمه شعبان با همکاری و مشارکت مدیریت حوزه‌های علمیه، موسسه آینده روشن، مرکز تخصصی مهدویت و برخی نهادهای فرهنگی در مجتمع یاوران مهدی (ع) قم برگزار می‌شود.