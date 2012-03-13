به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اعتقاد دارم که می توان از طریق گردشگری معضل اشتغال را در کشور حل کرد به همین منظور از رسانه ها می خواهم تا با نگاه دلسوزانه ای که به این موضوع دارند ما را در ارتقای صنعت گردشگری کمک کنند.

وی گفت: مشاوران منصفی که در جامعه بر خلاف میل ما مطلبی را ارائه می کنند حتما از روی دلسوزی گزارشی می نویسند امیدواریم بتوانیم به دور از همه دغدغه ها و فشارهای کلیشه ای با دقت در این فضای توام با همکاری عزم جدی در حوزه انتشار اخبار میراث به کار گیریم.

موسوی ادامه داد: در تلاش هستیم در یک فرایند کاملا ارزشی و اجرایی مشکلات را از سر راه برداریم، همچنین سازمان میراث فرهنگی نباید سیاسی باشد، خود من نیز از این نگاه به دور هستم و معتقدم باید در چارچوب نظام فعالیت کرد.

سفر کارت بعد از ایام نوروز کارایی دارد

رئیس سازمان میراث فرهنگی در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در رابطه با موضوع سفرکارت ملی گفت: از سال 86 که طرح اجرای سفرکارت ملی پایه گذاری شد، برای ایام خارج از پیک سفر در نظر گرفته شده بود اما وقفه ای در شارژ این کارت ها به وجود آمد و تعداد سه میلیون و 400 هزار کارت در دست مردم، بلااستفاده مانده بود.

وی ادامه داد: اکنون سفرکارت ملی در ایام نوروز استفاده نمی شود، اما از ظرفیت های این کارت بعد از ایام نوروز می توان استفاده کرد ضمن آنکه تعداد این کارتها افزایش می یابد.

کارمندان انتقالی میراث فرهنگی به تهران برنمی گردند

وی همچنین درباره بازگشت کارمندان انتقالی معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و پژوهشکده باستان شناسی از شهرهای شیراز و اصفهان به استان تهران گفت: برنامه ای برای بازگشت این کارکنان نداریم، اما اعتقاد دارم که اصل انتقال منوط به تصمیم یک فرد نیست و صرف حضور کارمندان در تهران مسائل حل نمی شود، از سوی دیگر هر اتفاقی اثرات کوتاه مدت و دراز مدتی دارد، شاید این موضوع اثر خود را در کوتاه مدت نشان ندهد اما معتقدم انتقال کارمندان در دراز مدت موجب دستیابی به دستاوردهای علمی بیشتری خواهد شد.

وی همچنین درباره دستیابی به سند چشم انداز 20 ساله کشور و ورود 20 میلیون گردشگر نیز گفت: باید زیرساخت های مناسب را برای ورود گردشگران خارجی به ایران فراهم کنیم.

نیازی به جعل تاریخ نداریم

موسوی بیان کرد: اگر سرمایه گذاران در بحث رونق سفر توجیه اقتصادی نشوند، نمی توان سرمایه ها را به سمت گردشگری هدایت کرد اما من معتقدم که گردشگری کشور رو به پیشرفت است و تعداد گردشگران خارجی در سال آینده به هفت میلیون و 500 هزار گردشگر ورودی می رسد.

وی تصریح کرد: برای ورود گردشگر خارجی مانند کشورهای دیگر نیازی به بناسازی و تاریخ سازی جعلی نداریم. اما باید رسانه ملی و اصحاب رسانه به ما کمک کنند تا زودتر از موعد به سند چشم انداز دست پیدا کنیم، چرا که اگر 20 میلیون گردشگر وارد کشور شوند مقدمات بسته شدن در چاه های نفت آغاز می شود.

در دسترس ترین مسئول در سازمان میراث فرهنگی هستم!

وی در رابطه با روند پاسخگویی مسئولان سازمان میراث فرهنگی به رسانه ها که مدتی است با مشکل مواجه شده است، گفت: من در دسترس ترین مسئول در میراث فرهنگی هستم اما سخنرانی و مصاحبه برایم سخت است. در همین مراسم توافق می کنیم که هر سوالی که از مسئولان سازمان میراث فرهنگی هست به روابط عمومی انتقال داده شود تا در سریعترین زمان ممکن به آن پاسخ بدهیم اما می دانیم که پاسخ ها باید در رده مدیریتی داده شود.

وی همچنین در رابطه با لغو روادید با 60 کشور دنیا نیز گفت: به دنبال لغو روادید با کشورهای دنیا به جز کشورهایی که با ما خط قرمز دارند هستیم و معتقدیم هر چقدر زمان صدور روادید برای گردشگران خارجی کوتاه تر شود اعتماد به ورود گردشگران بیشتر می شود.

وی بر این نکته نیز تأکید داشت که طبق نظرسنجی های انجام شده، گردشگران خارجی موقع ورود به ایران، 25 درصد از ایران رضایت دارند اما زمانی که به کشورشان بر می گردند میزان رضایت مندی و امنیت در ایران را 95 درصد اعلام می کنند.

آغاز به کار کمیته طبیعتگردی

رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره لغو کمیته های گردشگری در سازمان میراث فرهنگی نیز گفت: امروز کمیته طبیعت گردی آغاز به کار می کند و امیدواریم با کمک وزارت جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست از ظرفیت های این بخش استفاده کنیم.

وی درباره تعامل سازمان میراث فرهنگی با دیوان عدالت داری و خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی گفت: اختلاف نظری بین این دو سازمان وجود داشت، که به دنبال ایجاد ارتباط بهتر هستیم تا آثار فاخر تاریخی را حفظ کنیم. بنابراین لازم است سرعت بیشتری در این حوزه داشته باشیم.

مشکلات را قبل از رسانه ای شدن به سازمان اعلام کنید!

وی افزود: امکان دخل و تصرف در هر اثر ثبتی حتی اگرمالک تمایل به فروش داشته باشد، وجود ندارد بنابراین هر نوع اطلاعی در رابطه با آسیب زدن به بناهای تاریخی داشته باشیم سریعا برای نجات آن وارد عمل می شویم و از خبرگزاری ها نیز می خواهیم این موضوعات را قبل از آنکه رسانه ای کنند به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهند.

تعلیق دفاتر خدمات مسافرت هوایی اتفاق خوبی بود

وی در ادامه این نشست خبری درباره تعلیق پروانه برخی دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل تخلف گفت: این آژانس های مسافرتی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل تخلف و گرانفروشی بسته شدند، این اتفاق خوبی بوده است چون تخلف صورت گرفته بود.

وی همچنین درباره لغو روادید برای گردشگران مذهبی سه شهر قم، شیراز و مشهد بیان کرد: لایحه آن در دولت در حال نهایی شدن است و امیدواریم تا قبل از پایان سال آن را تقدیم دولت و مجلس کنیم.

موسوی گفت: اگر از شیعیان دنیا تعداد محدودی گردشگر ورودی داشته باشیم می توانیم زودتر از موعد به سند چشم انداز توسعه گردشگری دست پیدا کنیم.

تلاشگران گردشگری را معرفی کنید

وی در این نشست خبری نقطه ضعف سازمان میراث فرهنگی را نمایشگاه های گردشگری دانست و گفت: اگر خبرنگاران و رسانه ها کسی را می شناسند که می تواند به ما در مأموریت های نظام مقدس جمهوری اسلامی در 3 بخش میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کمک کند هرچه سریعتر معرفی کنند.

موسوی همچنین درباره مصادره شدن اشیای تاریخی توسط آمریکا گفت: اشیای تاریخی هر کشوری قابل مصادره کردن نیست، چندی پیش فردی بی عقل در سنای آمریکا در رابطه با اشیای تاریخی ایران حرفی زده است، اما نباید آن موضوع را در ایران پرورش داد ما حتی در این رابطه بیانیه ای صادر کردیم اما به این موضوع پرداخته نشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در پایان این مراسم بار دیگر بر تعامل بیشتر خبرنگاران با سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: تنها با همکاری خبرنگاران این حوزه می توان از میراث فرهنگی بهتر حفاظت کرد.