مصطفی رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان این مطلب گفت: ما هم خبر منتشر شده درباره پس گرفتن امضاهای سئوال از رئیس جمهور را شنیده ایم در حالیکه چنین اتفاقی نیفتاده است و اساسا بر اساس آیین نامه داخلی مجلس چنین امکانی وجود ندارد که پس از قرائت طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن مجلس و ابلاغ به رئیس جمهور کسی امضای خود را از طرح پس بگیرد.

وی با بیان اینکه موضوع به جریان افتاده و فردا در مجلس نهایی خواهد شد، گفت: در صورتی سئوال کنندگان از رئیس جمهور امکان پس گرفتن امضای خود را داشتند که این طرح هنوز در مجلس اعلام و قرائت نشده بود، اما پس از اعلام توسط هیئت رئیسه و ابلاغ به رئیس جمهور دیگر امکان پس گرفتن امضا وجود ندارد.

سخنگوی طراحان سئوال از رئیس جمهور خاطر نشان کرد: توصیه ما به دوستان دولت این است که این شیوه ها را کنار بگذارند زیرا تا آنجایی که ما می دانیم شخص رئیس جمهور هم مایل است در مجلس حضور یابد و به سئوالات پاسخ دهد. بهتر است چنین شایعاتی از سوی دوستان دولت برای آشفته شدن فضای مجلس مطرح نشود.

وی گفت: بهتر است دوستداران دولت به فکر پاسخگویی شایسته رئیس جمهور در صحن مجلس به سئوالات مطرح در این طرح باشند.

حسینی گفت: بحث مربوط به چگونگی بررسی سئوال از رئیس جمهور و نحوه پس گرفتن امضاها در مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس تصریح شده و بر اساس همین دو ماده پس گرفتن امضاها در زمان فعلی ممکن نیست.