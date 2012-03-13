مخالفت ژاپنی ها با فعالیت مجدد نیروگاه های هسته ای سونامی زده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه "آساهی" بیانگر آن است که بیش از نیمی از مردم ژاپن مخالف آغاز به کار نیروگاه هایی هستند که در یک سال گذشته و به دلیل احتمال آسیب های وارده در اثر سونامی سال گذشته تعطیل شده اند.

ژاپن در مجموع 54 راکتور هسته ای دارد که از آنها برای تولید برق استفاده می کند.

در این نظرسنجی 57 درصد از مردم ژاپن گفته اند که مخالف آغاز به کار مجدد نیروگاه های تعطیل شده هستند و 80 درصد نیز گفته اند که به اقداماتی که از سوی دولت برای ایمن تر کردن نیروگاه های هسته ای انجام شده اطمینان ندارند.