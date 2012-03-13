  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

مخالفت ژاپنی ها با فعالیت مجدد نیروگاه های هسته ای سونامی زده

مخالفت ژاپنی ها با فعالیت مجدد نیروگاه های هسته ای سونامی زده

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که پس از گذشت یک سال از زمین لرزه و سونامی ژاپن، مردم این کشور همچنان مخالف آغاز به کار نیروگاه های هسته ای این کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه "آساهی" بیانگر آن است که بیش از نیمی از مردم ژاپن مخالف آغاز به کار نیروگاه هایی هستند که در یک سال گذشته و به دلیل احتمال آسیب های وارده در اثر سونامی سال گذشته تعطیل شده اند.

ژاپن در مجموع 54 راکتور هسته ای دارد که از آنها برای تولید برق استفاده می کند.

در این نظرسنجی 57 درصد از مردم ژاپن گفته اند که مخالف آغاز به کار مجدد نیروگاه های تعطیل شده هستند و 80 درصد نیز گفته اند که به اقداماتی که از سوی دولت برای ایمن تر کردن نیروگاه های هسته ای انجام شده اطمینان ندارند.

کد مطلب 1559013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها