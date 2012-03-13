صادرات 10میلیون دلاری تجهیزات پزشکی/ افتتاح خط تولید 7محصول پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در مراسم خودکفایی ملی در تولید برخی تجهیزات یک بار مصرف پزشکی در شهرک صنعتی مزرعه نو شهرستان آشتیان، با اشاره به میزان صادرات محصولات دانش بنیان افزود:‌ در سال 89 مجموع صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان ایران 619 میلیون دلار بود که این میزان در سال جاری به 840 میلیون دلار افزایش یافت.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار داشت: این معاونت برای سال 91 تعهد کرده است که میزان صادرات محصولات دانش بنیان به 1.2 میلیارد دلار برسد .



وی به میزان صادرات تجهیزات پزشکی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: در سال 86 میزان صادرات تجهیزات پزشکی ایران یک میلیون دلار بوده اما این رقم در سال 90 از مرز 10 میلیون دلار گذشته است.



سلطانخواه با اشاره به کار گروه ملی حمایت از ساخت داخل و تشکیل کمیته‌ تخصصی حمایت از تولیدات دانش بنیان ذیل این کارگروه در معاونت علمی یادآور شد: با توجه به وجود بسترهای حمایتی از تولیدات داخل در کارگروه ملی حمایت از ساخت داخل در دولت، فهرست اقلام تولید شده در شرکت "آواپزشک" در شهرک صنعتی مزرعه نو شهرستان آشتیان استان مرکزی باید به این کارگروه آورده شود تا تعرفه های محصولات مشابه خارجی بالا رفته و یا از ورود محصولات مشابه جلوگیری شود.



به گزارش مهر، در مراسم خودکفایی ملی تجهیزات یک بار مصرف پزشکی همچنین خط تولید برخی تجهیزات پزشکی شامل "پانچ نمونه برداری"، "سرسوزن دندانپزشکی"، "سوزن اسکلرو تراپی"، "سرنگ انسولین"، "سرسوزن چشم پزشکی"، "سرسوزن مزوتراپی"، "تیوبه استیل" و "کانولا" در شهرک صنعتی مزرعه نو شهرستان آشتیان استان مرکزی افتتاح شد.