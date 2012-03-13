بازگشت بازرسان اتمی سازمان ملل به کره شمالی/ معامله برای کمک های غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، "ری یونگ هو" این اقدامات در ادامه توافقات ماه فوریه دانست و افزود: کره شمالی آماده همکاری با ایالات متحده در موضوعات مورد اختلاف با هدف پایان دادن به دشمنی در روابط بین دو کشور است.

وی در عین حال سیاستهای همسایه جنوبی خود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه به نظر نمی رسد کره جنوبی به اجرای توافقنامه ها پایبند باشد.

کره شمالی در برابر توافق بر سر برنامه هسته ای خود 240 هزار تن مواد غذایی در قالب کمک های غذایی از ایالات متحده دریافت خواهد کرد.

کره شمالی که در سال 2009 بازرسان سازمان ملل را از کشور خود اخراج کرده و هفته گذشته اعلام کرد فعالیت های غنی سازی اورانیوم را در برابر دریافت کمک های غذایی متوقف می کند.

