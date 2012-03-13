رویه بانک ها برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در کردستان یکسان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج سعیدی با اشاره به لزوم همکاری و تعامل بنک های عامل در استان کردستان برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف اظهار داشت: رویه بانک ‌ها برای پرداخت تسهیلات به طرح ‌های معرفی‌ شده برای مشاغل خانگی و خود‌اشتغالی به تفکیک شهرستان‌ها یکسان نیست.

وی عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار ارسالی در چهار شهرستان، 100 درصد تسهیلات طرح‌ ها پرداخت شده ‌است و این درحالی است که در شهرستان مریوان از 49 طرح معرفی شده به بانک ها حتی یک طرح تا این تاریخ هم تسهیلات بانکی دریافت نکرده ‌است که این روند مورد انتقاد و سئوال جدی است.

معاون برنامه ریزی مدیرکل جهاد کشاورزی کردستان گفت: 94 درصد از طرحهای مربوط به مشاغل خانگی تا تاریخ 18 اسفند ماه سال جاری به بانک‌ های عامل برای اخذ تسهیلات معرفی شده‌ اند که بانک‌ها عملکرد متفاوتی دارند و به صورت یکسان با این موضوع برخورد نمی کنند.

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در کردستان ضروری است

معاون برنامه ریزی استانداری کردستان گفت: برای تسریع در روند توسعه پایدار در استان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در عرصه های مختلف در کردستان حمایت می شود.

ارسلان ازهاری اظهار داشت: راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان کردستان یکی از نیازهای اساسی در جذب سرمایه گذار است که از طریق این مرکز می توان خدمات مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله معرفی طرح و مشاوره های لازم را به سرمایه گذاران ارائه داد.

وی در ادامه آمادگی استان را برای حمایت از سرمایه گذاری اعلام و با اشاره به سند اشتغال و سرمایه گذاری کردستان گفت: در این سند 15 بخش دیده شده است که بر مبنای آن سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری در طرح های کوچک و بزرگ واد عرصه شوند و دولت نیز از آنها حمایت می کند.

معاون برنامه ریزی استانداری کردستان به طرح تسهیل سرمایه گذاری در غرب و شرق کشور نیز اشاره کرد و گفت: مصوبات این طرح نیز می تواند مشوق خوبی برای جذب سرمایه گذاری باشد.