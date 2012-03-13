304 مددجوی جرایم غیرعمد در استان کرمان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان، گفت‌: امسال زمینه آزادی 304 مددجوی جرایم غیرعمد زندان های استان کرمان با پرداخت حدود 43 میلیارد ریال، فراهم شده است.

سید حجت الله موسوی قوام در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان کرمان، ابراز داشت: این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از 320 مددجو افزایش خواهد یافت.

وی گفت: از این تعداد 116 نفر با استفاده از کمک سه میلیارد و 790 میلیون ریالی خیرین آزاد شده اند.

این مسئول اظهار داشت: چهار نفر نیز با استفاده از اعتبارات صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی، 65 نفر با پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال وام قرض الحسنه، 49 نفر با استفاده از کمک های ویژه ستاد دیه مرکز و هشت نفر نیز با استفاده از اعتبارات وزارت دادگستری آزاد شده اند.

موسوی قوام، گفت: 62 نفر نیز با پیگیری همکاران ستاد دیه و بدون پرداخت هر گونه وجهی آزاد شده اند.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان، بیان کرد: در سال جاری 179 نفر از شاکیان پرونده ها نیز بیش از 11 میلیارد ریال تخفیف بدهی داشته اند.

وی با اشاره به این که در زمان حاضر 198 مددجوی جرایم غیرعمد واجد شرایط در زندان های استان کرمان حضور دارند، گفت: از این تعداد هشت نفر بدهکار دیه، 67 نفر بدهکار مالی، 101 نفر مهریه و 22 نفر بدهکار نفقه هستند.

موسوی قوام، از تشکیل 12 جلسه ستاد دیه استان کرمان در سال جاری خبر داد و افزود: 50 مصوبه در این جلسات مطرح و پیگیری شده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری 20 کمیسیون تشخیص وام تشکیل و 327 فقره پرونده مددجویان واجد شرایط مطرح و بررسی شده است.

مهریه ها عاقلانه و به دور از احساسات تعیین شوند

رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان کرمان، گفت: شرط ماندگاری اقدامات ستاد دیه یا افراد، بدون منت بودن اقدامات و تلاش هاست، زیرا منت گذاشتن بعد از انجام کار، تمامی خوبی های انجام شده را بی ارزش و حبط می کند.

حجت الاسلام علی توکلی گفت:‌با مروری در زندگی خود در می یابیم که اگر توفیق انجام عمل خیری را داشته ایم، به واسطه لطف و فضل خداوندی بوده است.

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان کرمان، افزود: ستاد دیه نیز اگر تلاشی برای کمک به مددجویان جرایم غیرعمد، خانواده های آنان و جامعه انجام می دهد، بواسطه فضل خداوند است.

حجت الاسلام توکلی، با اشاره به این که ستاد دیه نباید از هدف اصلی خود که کمک به مددجویان جرایم غیرعمد و تصادفات بوده، فاصله بگیرد، بیان کرد: ارایه کمک به مددجویان مربوط به مهریه، نفقه و چک بلامحل در برخی موارد موجب فاصله گرفتن ستاد دیه از اهداف اصلی خود می شود.

وی تاکید کرد: ‌افراد در زمان ازدواج باید در زمان تعیین مهریه ها از تقبل مهریه های بالا و بچه گانه خودداری کنند و مردی که می تواند هزینه زندگی خود را تامین کند باید با دوری از تنبلی در این راستا اقدام کند.

وی گفت: تشکیل ستاد دیه برای کمک به مددجویان جرایم غیرعمد در سطح کشور،‌ اقدام ارزشمندی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به این که اقدامات ستاد دیه استان کرمان ثمرات خوبی بر جای گذاشته است، افزود: اطلاع رسانی اقدامات انجام شده نیز خوب بوده است.

لزوم رسیدگی به وضعیت خانواده های زندانیان

دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: اشتغال مددجویان زندان ها و حمایت از خانواده های آنان باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

یدالله موحد در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان کرمان، گفت: آنچه در زمان حاضر جامعه را دچار مشکل می کند، وضعیت خانواده زندانیان است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود با نظارت ستاد دیه و با انجام هماهنگی های لازم، بخشی از کمک های خیرین در بخش های تولیدی سرمایه گذاری شده و از درآمد آن برای کمک به مددجویان و خانواده های آنان استفاده شود.

وی از دست اندرکاران ستاد دیه استان کرمان، تقدیر و اظهار کرد: این ستاد تاکنون در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است.

موحد، بیان کرد:‌ ستاد دیه در مقطعی از زمان خلاء پوشش های بیمه ای را در رابطه با جرایم غیرعمد مربوط به تصادفات را پوشش داد و با پیگیری های انجام شده و تصویب قوانین جدید راهنمایی و رانندگی، تعداد بدهکاران دیه کاهش چشمگیری داشته است.