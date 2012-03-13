دو تابلو پیام خبری در محورهای ارتباطی مازندران نصب شد

عباسعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران تنها استانی بوده که با سه محور ارتباطی و مهم هراز ، سوادکوه و کندوان به مرکزکشور مرتبط بوده و از طرفی بدلیل برخورداری از مواهب طبیعی و گردشگری هرساله پذیرای حجم عظیمی از مسافران و گردشگرانی بوده که به این استان سفر می کنند.

وی افزود: این اداره کل به منظور آگاهی مسافران و استفاده کنندگان از جاده و ارائه اطلاعات مربوط به محورهای استان و پیام های آموزشی و هشداردهنده اقدام به نصب دو عدد تابلو پیام متغییر در محورهای استان کرده است.

نجفی تصریح کرد: قابلیت نمایش 100 درصد در روز و آفتاب مستقیم، قابلیت کنترل اتوماتیک شدت نور برحسب نور محیط و ارسال اطلاعات از مرکز راهداری از مزیت های این تابلوها محسوب می شود.

معاون راهداری راه و ترابری استان افزود: با هماهنگی و صلاحدید مسؤلان راه و ترابری و کارشناسان این اداره کل دو عدد از این تابلوها در محور ارتباطی ساری نکا و تنکابن رامسر نصب شد.

نجفی، هزینه نصب این تابلوها را هزار و 500 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: هم اکنون ده عدد تابلو پیام متغییر در سطح محورهای ارتباطی استان در حال بهره برداری است.

