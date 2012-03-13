تلاش حامیان دولت در مجلس برای پس گرفتن امضاهای سؤال از رئیس جمهور

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره رایزنی های روح الله حسینیان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور برای پس گرفتن امضاهایشان گفت، اظهار داشت: جمعی از نمایندگان به توجیه تلخ نشدن کام مردم پس از شیرینی انتخابات، بی‌نتیجه بودن این گفتگوها با رئیس جمهور و عمل به توصیه رهبری مبنی بر وفاق قوا در حال رایزنی با طراحان سوال برای پس گرفتن امضاهایشان هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: سئوالات نمایندگان از رئیس جمهور هنوز باقی است و ابهامات از بین نرفته است اما در جلسه سوال از رئیس جمهور میدان سخن برای سوال کننده و پاسخ دهنده باز است که این امر هدف اصلی طراحان سوال که روشنگری بود را تحت تاثیر قرار داده و امکان دارد جلسه روز چهارشنبه را تبدیل به تشنج کند.

وی افزود: از این جنس تذکرات و صحبت‌ها با رئیس جمهور زیاد صورت گرفته است اما این گفتگوها بی‌نتیجه است به همین دلیل به نظر می رسد حدود 7 الی 8 نماینده برای انصراف از طرح سوال خود از رئیس جمهور قانع شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در صحن علنی مجلس رایزنی‌های اعضای فراکسیون انقلاب برای پس گرفتن امضاهای طراحان سوال از رئیس جمهور در جریان بود.

علی اصغر زارعی عضو کمیسیون شوراها در ابتدای جلسه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس گفتگو کرد.

پس از آن حمید رسایی عضو دیگر فراکسیون انقلاب در جایگاه هیات رئیسه قرار گرفته و با لاریجانی صحبت کرد وی سپس با احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها به گفتگو پرداخت.

با قرار گرفتن محمد رضا باهنر در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی روح‌الله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب ابتدا با باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفتگو کرد و سپس به سراغ محبی‌نیا رفت.

گفتگوی حسینیان در صحن علنی مجلس با نادر قاضی پور، محجوب و جهانگیرزاده ادامه یافت. هر سه نفر این نمایندگان از امضا کننده طرح سوال از رئیس جمهور هستند.

حسینیان در ادامه با علی مطهری طراح اصلی سوال از رئیسی جمهور در صحن علنی مجلس وارد گفتگو شد.

همچنین مرتضی آقا تهرانی عضو دیگر فراکسیون انقلاب با غلامعلی حدادعادل از دیگر نمایندگان شاخص مجلس گفتگو کرد.

آقاتهرانی و حسینیان همچنین گفتگوی مفصلی با محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون و یکی از امضا‌کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور داشتند.

در ادامه آقاتهرانی با مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس و رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس برای مدت طولانی وارد بحث شد.

همچنین حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزیر خارجه نیز به گفتگوی طولانی با حدادعادل پرداخت.

در ادامه محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیزوارد مجلس شد و به جمع مذاکره کنندگان پیوست ، وی ابتدا برای گفتگو به سراغ حداد عادل رفت، پس از آن حسینیان با معاون پارلمانی رئیس جمهور وارد گفتگو شد.