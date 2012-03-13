تحویل خودرو به مددجویان زندانی مشهدی/ لبخند پنج خانواده به زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد که به دلیل تنگنای مالی، دچار مشکلات عدیده ای شده بودند با معرفی ستاد دیه طعم شیرین گره گشایی را حس کردند.

رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری میزان صبح سه شنبه در این مراسم گفت: با ابتکار این مجموعه پنج فقره وام 9 میلیون تومانی قرض الحسنه در اختیار مددجویان زندانی در مشهد قرار گرفت.

غفور حلمی گفت: این موسسه با هدف اشتغال پایدار برای این افراد که از سوی ستاد دیه خراسان و انجمن حمایت از زندانیان مشهد معرفی شده بودند مقرر کرد تا از طریق کار در این موسسه به عنوان راننده، اقساط وام خودرو خود را بپردازند.

حلمی این اقدام را صدقه جاریه دانست و گفت: امیدواریم این اقدام باقیات و صالحاتی باشد برای همه ما که در این موسسه مشغول کار هستیم.

حلمی پرداخت وام قرض الحسنه را بهتر از صدقه دانست و برای مددجویان تحت پوشش ستاد دیه در هفته احسان و نیکوکاری آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه این مراسم محمد خادم الحسینی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مشهد نیز اقدام موسسه میزان را ستود و گفت: خوداشتغالی و خودکفایی مددجویان از مهمترین کارهایی است که باید موسسات خصوصی و ادارات و دوایر دولتی بدان توجه کنند و الحق که موسسه میزان با واگذاری خودرو و اشتغال مددجویان در همین موسسه کار بسیار ارزنده ای انجام داد.

در این مراسم که معاون سلامت و اصلاح و تربیت زندان های خراسان رضوی و مسئول اداره مراقبت های بعد از خروج زندان های استان شرکت داشتند، سوییچ خودروهای به مددجویان اهدا شده و پنج خانواده مشهدی به ابتکار خیریه امام علی النقی (ع) وابسته به موسسه مالی و اعتباری میزان در آستانه سال نو به زندگی لبخند زدند.

گفتنی است، مشمولین این طرح که ناباورانه با این ابتکار خیرخواهانه مواجه شده بودند به هنگام تحویل خودروها در حالی که سر از پا نمی شناختند، از بانیان این اقدام اثرگذار در میزان تشکر کردند.

خودروهای خریداری شده طی آیینی به این افراد واگذار و کار آنان نیز به صورت رسمی آغاز شد.