تامین مرغ زنده در سنندج/ مشکلی برای تامین کالای اساسی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون نظارت و تنظیم بازار استان کردستان اظهار داشت: مرغ زنده مورد نیاز مردم شهر سنندج از روز گذشته تامین شده است و هم اکنون هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی عنوان کرد: طی دو روز اولیه هفته جاری متاسفانه به دلایل مختلف کشتار مرغ زنده در سنندج صورت نگرفت که با پیگیری های مستمر مسئولان در روز گذشته به میزان 63 تن مرغ زنده در سنندج کشتار شد و هم اکنون هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: بر اساس قانون مسئولیت تنظیم بازار استان کردستان بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است اما مسئولیت تولید آن برعهده سایر دستگاه های مرتبط است که انتظار می رود هماهنگی و همکاری بهتری در این بخش مورد توجه باشد.

شاه غیبی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان کردستان در روزهای پایانی سال و آغاز تعطیلات سال جدید گفت: کالاهای اساسی و پرمصرف شهروندان به میزان کافی ذخیره سازی شده است و هیچ گونه مشکلی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به برپایی 13 نمایشگاه با تعداد 800 غرفه با همکاری خوب مجامع و اتحادیه ‌های صنفی در سراسر استان کردستان یادآور شد: اولین بار است که در استان کردستان 13 مورد نمایشگاه به طور همزمان برگزار می شود که البته این نمایشگاه ها با استقبال خوب و گسترده شهروندان مواجه شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان عنوان کرد: در این نمایشگاه ها اجناس با 15 الی 20 درصد تخفیف در اختیار مردم و مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

وی با اشاره به زحمات بی دریغ و همکاری و همدلی مجموعه اصناف با سیاست های دولت، این اقدامات را ستودنی خواند و افزود: اصناف کردستان یکی از پاک ترین، مومن ترین و دلسوزترین اقشار جامعه هستند که در سخت ترین روزها در کنار مجموعه نظام و مردم بوده اند.

شاه غیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم همکاری و تعامل رسانه های جمعی با سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان کردستان عنوان کرد: هرساله با اطلاع رسانی دقیق و بدون غرض ورزی اصحاب رسانه استان خوشبختانه طرح های پایان سال این سازمان با موفقیت و بدونه دغدغه اجرا می شود و انتظار می رود که این رویه نیز در سال جاری ادامه داشته باشد.

وی در پایان بار دیگر از اصحاب رسانه استان کردستان که در پوشش خوب اخبار و اطلاع رسانی دقیق در راستای برنامه های تنظیم بازار تقدیر و تشکر کرد.