کشف 280 کیلوگرم مواد مخدر در نهاوند/ هزینه 640 میلیون ریال در امور فرهنگی مددجویان رزن

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس مسئول آموزش راهنمایی آموزش و پرورش نهاوند گفت: معلمان این شهرستان در مسابقات آنلاین گروه زبان و ادبیات فارسی خوش درخشیدند.

فرامرز عین قلایی افزود: 13 اثر از مجموع 25 اثر راه یافته به مرحله کشوری مسابقات آنلاین ادبیات فارسی معلمان مربوط به دبیران مقطع راهنمایی شهرستان نهاوند است.

وی ادامه داد: نخستین دوره مسابقات آنلاین ادبیات فارسی کشور در بین دبیران دوره تحصیلی راهنمایی در استان همدان برگزار شد که از مجموع کل 200 شرکت کننده استان همدان51 نفر از دبیران نهاوند بودند.

عین قلایی گفت: پس از برگزاری آزمون در استان همدان 25 نفر به عنوان منتخب استان به مرحله کشوری معرفی شدند که 50 درصد از نفرات برتر مربوط به این شهرستان است.

کشف 280 کیلوگرم موادمخدر در نهاوند

فرمانده انتظامی نهاوند گفت: در سال جاری بیش از 280 کیلوگرم انواع مواد مخدر در نهاوند کشف و ضبط شده است.

عباس نظری افزود: کشفیات مواد مخدر نهاوند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 85 درصد افزایش دارد.

وی از آمادگی پلیس برای امنیت و آرامش خاطر در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی در نهاوند خبر داد و افزود: بیش از 10 اکیپ و گروه امنیت و بازرسی به صورت محسوس و نامحسوس در ورودی‌ها و خروجی‌های شهر نهاوند، برزول، گیان و فیروزان مستقر هستند.

وی از انجام بیش از 11 هزار و 630 تماس مردمی با پلیس 110 در سال جاری در نهاوند خبر داد و عنوان کرد: بیش از 11 هزار مورد از این تماس‌ها منجر به انجام عملیات موفقیت‌آمیز شده است.

امسال 640 میلیون ریال در امور فرهنگی مددجویان رزن هزینه شد

مدیر کمیته امام خمینی(ره) شهرستان رزن گفت: امسال مبلغ 640 میلیون ریال در امور فرهنگی هنری مددجویان این شهرستان هزینه شده است.

سیدعباس هاشمی اظهار داشت: در این شهرستان تعداد 640 دانش‌آموز و 130 دانشجو زیر پوشش کمیته امداد هستند.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 640 میلیون ریال در امور فرهنگی هنری و برگزاری کلاس‌های آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان هزینه شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان رزن تعداد خانوارهای زیر پوشش را در این شهرستان سه هزار و 944 نفر اعلام کرد.