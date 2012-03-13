20 کیلوگرم تریاک در مهریز کشف شد/ کشف سرقت های سریالی طیور در طبس

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران ایستگاه شهید مدنی حین کنترل خودروهای عبوری از محور کرمان - یزد به یک دستگاه تریلر به رانندگی محمدعلی که از بندرعباس عازم تهران بود مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

در بازرسی های به عمل آمده از خودرو، مقدار 20 کیلو و200 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای درون خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

کشف هفت فقره سرقت سریالی طیور و دستگیری سارقان در طبس

ماموران آگاهی طبس دو سارق سریالی طیور را دستگیر کردند.

ماموران آگاهی طبس با اطلاع از هفت فقره سرقت سریالی طیور از نوع کبوتر در بخش عشق آباد طبس با توجه به حساسیت موضوع نسبت به بررسی صحنه ها و تحقیقات محلی اقدام کردند.

ماموران آگاهی طبس طی هماهنگی قضایی و همکاری پلیس بخش دستگردان نسبت به شناسایی و دستگیری دو نظر مظنون به نام های "برات" و "مجید" اهل و ساکن مشهد اقدام کردند و آنها را به پلیس آگاهی دلالت دادند.

هر دو در بازجویی های پلیسی به سرقت های مذکور اقرار و اعتراف کردند و طی حکم قضایی با قرار قانونی روانه زندان شدند.

دستگیری باند سارقان منزل و خودرو در یزد

ماموران کلانتری 12 قائم یزد باند سارقان منزل و خودرو را دستگیر کردند.

با اعلام سرقت یک دستگاه خودرو، ماموران کلانتری 12 قائم یزد برای بررسی موضوع به محل مراجعه کردند و ضمن تحقیق از شاکی متوجه شدند خودرو بین ساعت 12 شب تا سه صبح به سرقت رفته است.

در این راستا ماموران کلانتری با گشت زنی و پیگیری مستمر توانستند خودرو را به صورت بلاصاحب کشف کنند.

تحقیقات نامحسوس ادامه داشت تا اینکه منزلی در همان حوالی که پاتوق افراد معتاد بود شناسایی شد و ماموران با حکم قضایی وارد منزل شدند.

در بازرسی از منزل هفت نفر از افراد معتاد و سابقه دار دستگیر و 9 دستگاه گوشی موبایل، شوکر برقی، مقادیری هرویین، تریاک و شیشه، چند جلد گواهینامه، کارت عابر بانک، مدارک خودرو، هفت قطعه تجهیزات دریافت ماهواره کشف و ضبط شد.

با انتقال دستگیر شدندگان به کلانتری در بازجویی مشخص شد که یکی از همین افراد اقدام به سرقت خودرو کرده است.

با تحقیقات بیشتر مشخص شد افراد مذکور در چهار فقره سرقت و برپایی پاتوق استعمال مواد مخدر همکاری دارند.