به گزارش خبرنگار مهر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در آخرین نشست خبری خود در سال 90 با رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با اقدام پارلمان مصر در تصویب قطع صادرات گاز به رژیم صهیونیستی و اخراج سفیر این رژیم، اظهار داشت: انتظاری که از کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی که با بیداری مواجه اند می رود، همین است.

عکس العمل طبیعی بود



وی اضافه کرد: مردم وقتی در کشورهای مستقل اداره کشور را به دست می گیرند به دلیل قطع وابستگی حاضر نیستند جنایت های رژیم صهیونیستی را تحمل کنند و اقدام پارلمان مصر عکس العمل طبیعی ملت ها در مقابله با جنایتکاران است.



سخنگوی وزارت خارجه افزود: اقدام مجلس مصر اقدامی است که از طرف ملت ما منطقی و با احساس مسئولیت شناخته می شود و امیدواریم همه کشورهای منطقه به نقطه مطلوبی از استقلال دست یابند تا به تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی پایان دهند.

غربی ها رو سیاه تر می شوند



خبرنگار مهر همچنین در رابطه با محاکمه وزیر خارجه انگلیس در دادگاه عالی لندن به اتهام مشارکت در قتل تبعه پاکستانی بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین سئوال کرد که مهمانپرست در این باره بیان داشت: جنایات آمریکا، انگلیس و ناتو متاسفانه در منطقه ما به بهانه های مختلفی صورت می گیرد و سربازان آنها دست به کشتار مردم می زنند که نمونه آن را اخیرا در افغانستان شاهد بودیم.



مهمانپرست خاطر نشان کرد: این جنایات چهره این کشورها را بین مردم سیاه تر از گذشته خواهد کرد.



وی توصیه کرد که کشورهای فرامنطقه ای نسبت به خروج نیروهای خود از منطقه اقدام کنند تا بیش ازاین به نفرت ملت ها از آنان دامن نزنند.

برگزاری نشست1+5 به زودی



‌رامین مهمانپرست در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره زمان و مکان برگزاری این نشست افزود: ‌همواره آمادگی خود را برای آغاز دور جدید این مذاکرات اعلام کرده ایم و با توجه به مکاتبات میان خانم اشتون و آقای جلیلی فکر می کنم این نشست به زودی برگزار شود .



وی درباره مکان این نشست نیز گفت ‌:برخی کشورها در این باره اعلام امادگی کردند که هنوز قطعی نشده اما یکی از جاهایی که آمادگی اش رسما اعلام شده استانبول بوده است که به توافق طرفین بستگی دارد .



مهمانپرست افزود : البته انتخاب مکان برگزاری این نشست کار سختی نیست.

میزان غنی سازی بحثی فنی است



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر این که ایران در مذاکره با 1+5 چه موضعی درباره میزان غنی سازی خواهد داشت ؟ گفت :‌این موارد در زمان برگزاری نشست دنبال می شود .



وی افزود: ‌به طور کلی همه کشورها در قالب معاهده ان پی تی و در قبال تعهداتشان ،‌همانطور که نباید به سمت اهداف نظامی هسته ای حرکت کنند اما حق بهره برداری از دانش هسته ای را برای مصارف صلح آمیز دارند .



مهمانپرست گفت ‌:میزان غنی سازی برای فعالیت های صلح آمیز موضوعی فنی است و کارشناسان تشخیص می دهند که چه میزان فعالیت غنی سازی در دایره فعالیت های صلح آمیز تعریف می شود .



وی افزود: غنی سازی ‌تا هر میزانی که صلح آمیز بودن را تهدید نکند به معنای این است که جزو حقوق کشورها محسوب می شود .

مهمانپرست تصریح کرد: توافق ایران و 1 + 5 باید در نشست دنبال شود تا گروه‌های مذاکره‌کننده به بحث بپردازند.



وی افزود: همه کشورها در قبال معاهده ان پی تی تعهدی دارند تا به سمت مسائل نظامی هسته‌ای حرکت نکنند اما همه می توانند از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار شوند.



مهمانپرست ادامه داد: میزان غنی سازی موضوعی فنی است که کارشناسان آن را تشخیص می دهند که چه میزان در دایره فعالیت صلح‌آمیز تلقی می شود و تا زمانی که میزان غنی سازی تهدیدکننده امنیت کشورها نباشد جزو حقوق همه کشورهای متعهد به ان پی تی خواهد بود.



بیشترین همکاری را با آژانس داشته ایم



خبرنگاری پرسید اخیرا شاهد سه ضلعی گزارش مغرضانه دبیرکل آژانس ، تهدید های آمریکا و رژیم صهیونیستی و مطرح کردن دوباره پرونده حقوق بشر در سازمان ملل هستیم، آیا این فعالیت ها بر مذاکرات آینده 1+5 با ایران تأثیر خواهد گذاشت؟که مهمانپرست در پاسخ، گفت: فعالیت هایی که کشورمان در زمینه هسته ای دارد در چارچوب مشخص تعریف شده صلح آمیز همراه با نظارت آژانس و بازرسان آژانس بوده است و ما خودمان را متعهد به ان پی تی می دانیم و فکر می کنیم باید از حقوق خودمان نیز کاملاً برخوردار باشیم.



سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: بنابراین فعالیت های ما در چارچوب تعریف شده خود ادامه دارد.



مهمانپرست گفت: اینکه آژانس ابهاماتی دارد ما آمادگی داریم این ابهامات را برطرف کنیم و برای برطرف شدن این ابهامات نیز اعلام آمادگی کردیم و مذاکراتی صورت گرفته است و فکر می کنیم باید در چارچوب عملی که مورد توافق طرفین است، این همکاری ها دنبال شود.

بازرسی از پارچین به معنای پذیرش پروتکل الحاقی نیست



خبرنگاری سئوال کرد در سال 2005 آژانس دو بار از سایت پارچین بازدید کرد اما اخیراً درخواست بازدید دوباره از پارچین را مطرح کرده است، آیا پذیرفتن بازدید از سایت پارچین به معنای پذیرفتن پروتکل الحاقی از سوی ایران محسوب می شود یا خیر؟که سخنگوی وزارت خارجه پاسخ داد : قبلا دو بار از سایت پارچین بازدید به عمل آمده است اما اگر باز هم درخواست بازدیدی وجود داشته باشد باید این درخواست در چارچوب مشخص تعریف و معلوم شود که این بازدیدها به چه منظوری صورت می گیرد و تا کی ادامه خواهد داشت.



وی افزود : اگر پس از بازدید ابهامات برطرف شد نتیجه بعدی چه خواهد بود و چه تأثیری در پرونده خواهد داشت؟



مهمانپرست افزود: این موضوع به هیچ وجه به معنای پذیرفتن پروتکل الحاقی نیست، و این پروتکل به صورت داوطلبانه توسط کشورها به اجرا در می آید اما معنایش می تواند این باشد که کشور ما با حسن نیت رفتار می کند و از عملکرد هسته ای خودش و صلح آمیز بودن فعالیت هایش کاملاً مطمئن است و به همین دلیل بیشترین همکاری را با آژانس دنبال کرده است و مایل به ادامه همکاری ها نیز خواهد بود.



دانش هسته ای در ایران نهادینه شده



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اشتون در خصوص ترغیب ایران برای دست برداشتن از فعالیتهای هسته ای گفت : زمان برخی اظهاراتی که صورت می گیرد مربوط به چند سال پیش است و الان جمهوری اسلامی ایران فعالیت هسته ای خود را به صورت بومی و کامل در همه زمینه ها دنبال میکند.



مهمانپرست افزود : این دانش در ایران نهادینه شده و از نیازهای اولیه کشور برای توسعه است ، در بخشهای مختلف هم شاهد آثار این فعالیتها بوده ایم و در آینده نیز از این دانش برای توسعه کشور بیشتر استفاده می کنیم .



وی گفت: چیزی که قطعی است این است که همه کشورها حق دارند از این دانش برای فعالیتهای صلح آمیز و توسعه در مسیر تعالی استفاده کنند و ایران نیز در خط مقدم این حرکت است و هم اکنون نیز از این دانش در این مسیر استفاده می کند .

اصل نشست زیر سئوال نرود



سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضوع مذاکره در نشست آینده گفت : موضوع مذاکرات باید با توافق دو طرف و در چارچوبی مشخص انجام شود و بعید می دانم بحثهایی مطرح شود که اصل نشست را زیر سوال ببرد.



وی تاکید کرد: فعالیتهای هسته ای کشور ما زیر نظر ان پی تی و آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد و این از حقوق ماست و آن را ادامه می دهیم .



قوه قضائیه مستقل عمل می کند



خبرنگاری از مهمانپرست پرسید : اخیراً شاهد مواضع متناقض مقامات امریکایی در خصوص حمله به ایران هستیم، در همین حال هم برخی کارشناسان به بروز اختلاف میان امریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص حمله به ایران اذعان دارند نظر شما چیست؟



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ تصریح کرد: درباره تهدید به حمله، قبلاً هم نظرمان را اعلام و اینگونه اظهارات را بیشتر جنگ روانی و غیرمنطبق با شرایط و واقعیت های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده بودیم.



وی افزود: یکی از اهداف فشارهای تبلیغاتی و جنگ روانی تأثیرگذاری آن بر میزان مشارکت مردم در انتخابات بود و فکر می کنم دنیای غرب باید متوجه این نکته شده باشد که هر موقع فضای تبلیغاتی سنگین تری علیه ملت ما ایجاد و سعی کند به جنگ روانی بپردازد ملت ما انگیزه بیشتری برای مشارکت در اداره کشور پیدا می کند.



وی ادامه داد: مشارکت 64 درصدی ملت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این است که تبلیغات آنان مؤثر بوده و توانسته اند کمک کنند تا مردم ما مشارکت بیشتری داشته باشند و ما بیشتر از این ،‌ این تهدیدات را دارای خاصیت نمی دانیم.

امریکایی ها از هر حکمی که صادر می شود استقبال کنند



رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دوم این خبرنگار مبنی بر اینکه آمریکا از نقض حکم اعدام حکمتی جاسوس دستگیر شده سیا استقبال کرده است و آیا پیام جدیدی از دولت آمریکا برای ایران از برخی کانالها ارسال شده یا خیر؟ گفت: در خصوص اینکه مقامات امریکایی از نقض حکم اعدام حکمتی استقبال کرده اند به هر صورت این پرونده قضایی است و رویه خودش را طی می کند و هر حکمی صادر شود باید مقامات امریکایی و سایر کشورها از آن استقبال کنند.



مهمانپرست افزود: این احترامی است که باید به استقلال قوه قضاییه کشور ما گذاشته شود همانطور که در همه کشورها قوه قضاییه باید به صورت مستقل کار خود را انجام دهد و در کشور ما هم این پرونده رویه خود را دارد.

همه پرسی سوریه نقطه عطف بود



یکی از خبرنگاران در رابطه با دخالت برخی کشورها در امور سوریه سئوال کرد که مهمانپرست در این رابطه گفت: موضع ایران در خصوص مسائل سوریه مشخص است ما همانطور که در همه کشورها از مطالبات مردمی حمایت می کنیم معتقدیم اگر مطالبات مردمی وجود دارد باید رسیدگی شود و گام های خوبی در خصوص اصلاحات در این کشور انجام شده به ویژه همه پرسی قانون اساسی نقطه عطف آن به حساب می آید اما هر نوع مطالبات باید در قالب مسالمت آمیز و به دور از خشونت انجام شود و اگر در این چارچوب باشد از آن حمایت خواهد شد. از طرفی مسائل نیز باید بدون دخالت خارجی دنبال شود.

تضعیف مقاومت یعنی حمایت از اسرائیل



دستیار ویژه وزیر خارجه در خصوص فشارها به سوریه به خاطر حمایت از حماس و مقاومت فلسطین با اشاره به نقش مقاومت در منطقه اظهار داشت: جریان مقاومت باید مورد حمایت قرار گیرد. خیلی توطئه ها به دنبال تضعیف مقاومت است. هر جریانی که به تضعیف مقاومت کمک کند معنای دیگرش این است که از رژیم صهیونیستی حمایت می کند. ما از حامیان اولیه مقاومت بوده و خواهیم بود.



مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با فعالیت کاروان اعزامی به بیت المقدس که قرار است از ایران نیز عبور کند، گفت: ما از این حرکت ها حمایت می کنیم. معتقدیم باید محاصره غزه شکسته شود و به تجاوزات رژیم صهیونیستی پایان داده شود و این امکان ندارد مگر اینکه همه ملت ها و کشورها در این رابطه با احساس مسئولیت اقدام کنند.

تداوم رایزنی بین تهران و مسکو



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با روابط ایران و روسیه و رفت آمد مقامات دو کشور، روابط ایران و روسیه را راهبردی عنوان کرد و گفت: ایران و روسیه دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه هستند و رایزنی دو کشور در خصوص تصمیماتی که گرفته می شود مهم است و در خیلی از موضوعات مقامات دو کشور ایران و روسیه اشتراک نظر دارند و ما به رایزنی خود ادامه می دهیم.

لابد آگاه بوده است!



خبرنگاری گفت اخیرا یک منبع آگاه از هموطنان خواسته است که در ایام نوروز با توجه به بدرفتاری های ماموران و مقامات آذربایجانی با شهروندان ایرانی از سفر به این کشور خودداری کنند آیا این موضوع را تایید می کنید و توصیه ای به مردم دارید؟! که مهمانپرست از او پرسید این را یک منبع آگاه گفته که خبرنگار تایید کرد و مهمانپرست در پاسخ به او گفت: خب لابد آگاه بوده است.



مهمانپرست گفت: توصیه ای من دارم این است که مردم ما اهل سفرند و به کشورهای مختلف سفر می کنند توصیه می کنیم که مراقب خودشان باشند تا به آنها خوش بگذرد.

خیلی سئوال می توان طراحی کرد!



خبرنگار شبکه البلادی عراق از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد اگر بشار اسد سرنگون شود سیاست ایران در منطقه چگونه خواهد بود که سخنگوی وزارت خارجه با خنده گفت: خیلی از این سئوالات می شود طراحی کرد.



این خبرنگار بار دیگر سئوال خود را تکرار کرد که مهمانپرست با خنده گفت: همان موقع می گوییم صبور باشید.

کنایه مهمانپرست به برخی کشورهای حامی حمله به سوریه



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در رابطه با اظهارات برخی کشورها مبنی بر لزوم مداخله نظامی در سوریه، گفت: دنبال کردن رویه دخالت خارجی در کشورها ممکن است عواقبی برای خود این کشورها در مصالح داخلیشان داشته باشد.



مهمانپرست با کنایه گفت: عموما کشورهایی با مداخله نظامی به کشورهای دیگر حمایت می کنند که نگرانند همه چیز آرام شود و حواس به کشور انها جمع شود و برای اینکه موضوع را گم کنند بحث حمله به کشورهای دیگر را مطرح می کنند.



ایران ، قربانی تروریسم



در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امورخارجه ، خبرنگار خبرگزاری فارس درباره گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران پرسید.



مهمانپرست در پاسخ گفت : در خصوص گزارشهای حقوق بشری علیه کشورمان که توسط گزارشگر ویژه اعلام شده ، فکر می کنم تا زمانی که اینگونه اقدامات بخواهد با اهداف سیاسی انجام شود و منابعی که در اختیار این افراد برای قضاوت خودشان و ارائه گزارش های حقوق بشری آنها عنوان می شود منابع گروه های تروریستی باشد چیز دیگری غیر از این گزارش های غیرواقعی دریافت نخواهیم کرد.



وی ادامه داد: متاسفانه تنها منابعی برای این گزارش ها استفاده شده است که گروه هایی که پرونده آنها سراسر جنایت، ترور و رفتار غیرانسانی بوده آن را تهیه کرده اند.



مهمانپرست افزود : به هیچ وجه اینگونه گزارش ها را درست نمی دانیم و این شکل عملکرد درباره پرداختن به مسئله حقوق بشر را نادرست می دانیم.



سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه کشورمان بیشترین ضربه را از فعالیت های تروریستی خورده است، گفت : کشور ما برای احقاق حقوق بشر در همه کشورها با مسئولیت بالا عمل می کند و در داخل کشور خودمان نیز فعالیت های بسیار قابل توجهی انجام شده است و آمادگی همکاری با مجموعه های حقوق بشری و کمیسریای عالی حقوق بشر را داشتیم و داریم.



وی افزود : حقوق بشر در کشور ما بیشتر از همه به دست کشورهای غربی و عاملان تروریستی آنها نقض شده است و ما بیشترین شهدای نخبگان علمی و هسته ای را در کشورمان داریم.



وی گفت : ملت ما در حمایت از استقلال و دفاع از منافع ملی شان به شهادت می رسند بنابراین اگر قرار است گزارشگر ویژه ای تعیین شود و حقوق بشر را بررسی کند باید عوامل ترور دانشمندان کشور ما را شناسایی کنند و کسانی را که از آنها حمایت می کنند زیرسوال ببرند.

ترکیه رسما اعلام آمادگی کرده



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگر این خبرنگار درباره مکان و زمان مذاکرات ایران و گروه 1 + 5 گفت : درباره محل این مذاکرات برخی کشورها اعلام آمادگی کرده بودند اما باید باتوجه به نظر طرفین مذاکره و میزان آمادگی کشورهای میزبان به نتیجه قطعی دست یابیم.



وی افزود : هنوز این اتفاق نیفتاده اما کشور ترکیه رسما آمادگی خود را اعلام کرده است و باید صبر کنیم تا تیم های مذاکره کننده راجع به مکان و زمان مذاکره به توافق قطعی و نهایی برسند.

اسرائیل فرار به جلو می کند



خبرنگار روزنامه تهران تایمز در رابطه با مطلب منتشر شده در روزنامه حریت چاپ ترکیه مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در رابطه با حمله به دیپلمات های رژیم صهیونیستی در ترکیه توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است، تصریح کرد: اتهامات رژیم صهیونیستی نسبت به کشور ما به تحولات منطقه بر می گردد و به فعالیت عوامل اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و در مداخله ای که در ترور دانشمندان ما داشته اند و با وجه به ضربه های سنگینی که به این رژیم وارد شده است دست به تبلیغات در کشورهای مختلف زدند و می خواهند مظلوم نمایی کنند.



مهمانپرست اقدام صهیونیست ها در اتهام زنی به ایران را فرار به جلو اعلام کرد و گفت: آنها برای مخفی نگه داشتن اقدامات تروریستی خود دست به اتهام زنی می زنند.

ماجرای بسته بندی میوه ایرانی در عراق



خبرنگاری در رابطه با خبر رسانه های عراقی مبنی بر اینکه ایران میوه های صادراتی خود را با برگه های قرآن بسته بندی کرده سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه توضیح داد: بحث این نیست. چون مردم ما با بازارچه های مرزی آشنایی دارند و ممکن است در بسته بندی از مجلات و روزنامه ها و نشریاتی استفاده شده باشد که برخی آیات قرآنی نیز ممکن است در آنها بوده باشد و بی دقتی در این رابطه انجام شده باشد که احتیاج به دقت دارد و البته مردم عراق با حساسیت موضوع را دنبال می کنند که قابل درک است و مردم خود ما نیز نسبت به این موضوعات حساسیت دارند. اما اینکه ایران میوه های صادراتی را اینگونه صادر بکند به هیچ وجه درست نیست و قطعا این خبر صحت ندارد.



مهمانپرست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به استقبال رو به افزایش چین و هند برای سرمایه گذاری در ایران و با وجود تحریم ها، آینده روابط ایران را با این کشورها چگونه ارزیابی می کنید، گفت: در این خصوص که تحریم ها چه آثاری را بر کشورهای مختلف می گذارد نکته ظریفی وجود دارد و آن این است که کشورها با هوشمندی به دنبال منافع ملی خود هستند و نمی شود به علت فشارهای سیاسی یک یا چند کشور خاص انتظار داشته باشیم که سایر کشورها از منافع ملی خود دست بردارند.



وی افزود : اگر تحریم ها به دلیل فشارهای سیاسی صورت می گیرد کشورهای دیگری مانند چین، هند، کره، ژاپن و حتی برخی کشورهای اروپایی احساس می کنند که منافعشان به علت این تحریم ها به خطر می افتد و در این شرایط آنها منافع ملی خود را در نظر دارند و با توجه به برنامه های بلندمدت طراحی های خود را خواهند داشت.



مهمانپرست با اشاره به اینکه کشور ایران به لحاظ منابع عظیم انرژی و بازار مناسب برای فعالیت اقتصادی و تجاری در منطقه کشوری بسیار مهم است، گفت: از طریق ایران به بازارهای بزرگ اقتصادی می توان دسترسی پیدا کرد.



سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: باتوجه به بحران های جدی اقتصادی و اجتماعی در جهان، اکنون شاهدیم که این تحریم ها نمی تواند موجب محدودشدن فعالیت های تجاری و اقتصادی با کشور ما باشد.



توسعه روابط با همسایگان ، مورد توجه جدی



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که درباره روابط ایران و جمهوری آذربایجان پرسید گفت : کشور ما در سیاست خارجی خود توسعه روابط با همسایگان را به عنوان یک اصل جدی مورد توجه قرار می دهد.



مهمانپرست افزود: فکر می کنیم یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی ما باید توسعه روابط با همسایگان و همه کشورهای منطقه باشد و حتماً در سایه این همکاری ها، منافع همه کشورها تأمین و ثبات و امنیت حاصل خواهد شد.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: در جمهوری آذربایجان ما منافع مشترک فراوانی داریم ضمن اینکه ملت های ما از ریشه های فرهنگی، تمدنی و تاریخی و اعتقادی فراوانی برخوردار هستند بنابراین باید روی مشترکات بیشتر کار کنیم و اجازه ندهیم کسانی که مخالف روابط نزدیک کشورهای مسلمان منطقه هستند به این روابط خوب لطمه وارد کنند و دنبال سوء استفاده باشند.



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: یکی از خطراتی که باید به آن توجه کرد؛ فعالیت رژیم صهیونیستی است و آنها به دنبال این هستند که با ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه و ضربه زدن به این روابط تلاش کنند فضایی برای فعالیت های تروریستی خودشان ایجاد کنند و این احتیاج به دقت و درایت دارد.



مهمانپرست گفت: همه کشورهای منطقه باید بدانند که ایجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه می تواند برای همه نگران کننده باشد و عامل ایجاد این بی ثباتی و ناامنی، فعالیت رژیم صهیونیستی و عوامل آن در منطقه است.



وی افزود: باید با دقت بیشتری این روابط را دنبال کنیم.



تضعیف مقاومت منافع رژیم صهیونیستی را تامین می کند



خبرنگار دیگری سئوال کرد موضع وزارت امور خارجه درباره سفر کوفی عنان به سوریه ، مذاکره با مقامات این کشور و حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه چیست ؟ که مهمانپرست گفت : پس از حوادثی که در سوریه اتفاق افتاد و اظهار نظر کشورهای مختلف راجع به این اتفاقات پیشنهاد حضور کوفی عنان به عنوان ناظر بین المللی و به نمایندگی از اتحادیه عرب مطرح شد که نخستین ملاقات خارجی کوفی عنان پس از سپرده شدن این مسئولیت به وی با وزیر امور خارجه کشورمان در ژنو بود.



وی افزود: این دیدار خوب و مؤثر بود و توصیه هایی صورت گرفت.



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در پاسخ به درخواست مساعدتی که آقای کوفی عنان از آقای صالحی داشت و تماس ها و مذاکراتی که با مقامات سوری به ویژه آقای ولید معلم وزیر امورخارجه سوریه به عمل آمد سفر کوفی عنان به سوریه انجام شد و مذاکرات خوبی در این سفر صورت گرفت.



مهمانپرست افزود: در فضایی که روحیه مملو از استقلال عمل و بی طرفی حاکم باشد آقای کوفی عنان احتمالاً‌ می تواند توفیقات بیشتری بدست آورد.



سخنگوی وزارت امورخارجه گفت : امیدواریم فعالیت کوفی عنان به شکل مستقل ، بی طرفانه و عادلانه صورت گیرد و نتیجه آن به کنار گذاشته شدن خشونت ها در سوریه و ایجاد فضایی برای مذاکره میان دولت و نمایندگان مخالفان باشد و به هیچ وجه اجازه مداخله خارجی در این کشور داده نشود.



وی در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار درباره حمله رژیم صهیونیستی به غزه گفت: موضع وزارت خارجه و نظام جمهوری اسلامی ایران درباره چنین اقداماتی کاملاً روشن است و ما به شدت این جنایات را محکوم می کنیم .



مهمانپرست تاکید کرد : این تجاوزات را جزء ماهیت رژیم صهیونیستی می دانیم و فکر می کنیم این اقدامات با این قصد صورت می گیرد تا از فضایی که به وجود آمده است و بر اساس آن جبهه مقاومت تحت فشار کشورهای مختلف قرار دارد صهیونیست ها احساس کردند می توانند در این فضا به مردم مظلوم غزه فشار بیشتری وارد کنند و به جنایات خود ادامه دهند.



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این زنگ خطری برای همه کشورهاست و باید بدانند تضعیف جریان مقاومت فقط منافع رژیم صهیونیستی را تأمین خواهد کرد بنا براین باید در زمینه سیاست خارجی و موضع گیری شان در قبال مقاومت دقت بیشتری داشته باشند.