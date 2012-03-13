تخریب یک آئین با رفتارهای خشونت آمیز/رسانه ها جدی تر به میدان آیند

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی آیین ها و یادمان هایی که مردم ایران در زمان های گوناگون بر پا می داشتند و بخشی از آنها همچنان در فرهنگ این سرزمین پایدار شده است، با منش، اخلاق و خرد نیاکان ما در آمیخته بود و در همه آنها، اعتقاد به پروردگار، امید به زندگی، نبرد با اهریمنان، در قالب نمادها، نمایش ها و آئین های مختلف گنجانده شده بود.

رفتارهای خشونت آمیز و مغایر با عرف و منش جامعه نظیر آنچه که امروزه تحت نام چهارشنبه سوری شاهدش هستیم، در هیچکدام از این آیین ها دیده نمی شود. بهتر است بگوییم، کسانی که با منفجر کردن ترقه و پراکندن آتش سلامتی مردم را هدف می گیرند، با تن دادن به رفتاری آمیخته به هرج و مرج روحی، آیین چهارشنبه سوری را تخریب کرده اند.

مراسم چهارشنبه آخر سال با فرهنگی نامناسب رواج پیدا کرده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان گفت: مراسم چهارشنبه آخر سال با فرهنگی نامناسب رواج پیدا کرده است و هیچ آیین و دینی این قبیل حرکات را نمی پسندد که به دلیل شادی تعدادی از افراد، عده زیادی آسیب ببینند.

علیرضا خلخالی با بیان اینکه در سالهای اخیر، جشن جهانی عید نوروز برگزار می‌شود اظهار داشت: عید نوروز الگوهای مناسب فراوانی دارد و همین دید و بازدیدها سبب همبستگی و همدلی در جامعه و دوری جستن از کینه‌ها می‌شود.

خلخالی افزود: اجرای برنامه‌های شاد مانند تئاترهای خیابانی، برپایی نمایشگاه‌های غذا و لباس‌های محلی و ... می‌تواند در پر کردن اوقات فراغت مردم در ایام نوروز نقش بسزایی داشته باشند.

به گفته وی هرچند بیشتر مراسم و آیین‌های نوروزی با عقاید اسلامی ما منافاتی ندارد اما باید سعی کرد برخی از بدعت‌گذاری‌ها و خرافه‌پرستی‌ها را از بین برد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان افزود: صدا و سیما و رسانه‌ها باید با آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به افراد جامعه از تبعات ناگوار روز چهارشنبه آخر سال بکاهند.

در اسلام چهارشنبه آخر سال هیچ جایگاه و نقشی ندارد

مدیرکل امور اجتماعی استانداری سمنان نیز در این خصوص با اشاره به سابقه تاریخی چهارشنبه سوری گفت: در چهارشنبه پایان سال جشن های مختلفی توسط تیره های هند و ایرانی برگزار می شد وآنها با بر افروختن آتش شادمانی خود را ابراز می کردند و به استقبال سال جدید می رفتند.

حسن سعد الدین افزود: در گذشته موضوع جشن چهارشنبه سوری چیز دیگری بود و پریدن از آتش و منفجر کردن وسایل محترقه از جمله ترقه و...در فرهنگ مردم جایی نداشت.

وی معتقد است: جشن چهار شنبه سوری در حال حاضر تبدیل به فرهنگ ناپسندی در جامعه و بر گزاری این جشن با تحریف های که در آن شده است علاوه بر اینکه با تمدن ایرانی سازگار نیست و با روح اسلام نیز منافات دارد.

وی افزود: در دین اسلام چهار شنبه آخر سال هیچ جایگاه و نقشی ندارد.

حسن سعدالدین با بیان اینکه در خصوص چهارشنبه سوری هیچ روایاتی و آیاتی وجود ندارد افزود: در گذشته مردم در چهارشنبه آخر سال با انجام خانه تکانی و دور ریختن و آتش زدن وسایل کهنه پلیدی های ظاهری را از خانه خود بیرون می ریختند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر چهار شنبه سوری به یک فرهنگ اشتباه تبدیل شده است عنوان کرد : نارنجک زدن ، ترقه انداختن کار خطرناک و غیر انسانی است.

وی با اشاره به این مطلب که حادثه های خطرناک چهارشنبه سوری مردم را به وحشت انداخته گفت : این رفتارهای نا به هنجار و ناامن باید اصلاح شود.

سعدالدین خواستار اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی مردم در این زمینه شد و اظهار داشت: باید بازی های گوناگون و تفریحی در این شب جای آتش بازی های خطرنا کرا بگیرد.

وی با بیان اینکه باید با فروشندگان آتش زا و ترقه مقابله شود عنوان کرد: نیروی انتظامی در این زمینه فعالیت خوبی داشته است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان بحث فرهنگی را مهمترین کنترل دانست و افزود: باید کارهای فرهنگی در این زمینه بیشتر شود

سعدالدین تصریح کرد: رسانه های جمعی، مطبوعات و صدا وسیما نقش مهمی در زمینه فرهنگ سازی دارند.

این مسئول امور اجتماعی استانداری سمنان افزود: به جای چهار شنبه سوری مناسبت های مختلف دینی،مذهبی و ملی داریم که می توان این مناسبت ها را جشن گرفت و باید از آیین هایی که اصالت دارد حمایت شود.

با افراد مخل نظم عمومی و آسایش مردم در چهارشنبه سوری شدیدا برخورد می شود

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان گفت: با افرادی که به بهانه چهارشنبه سوری نظم عمومی و آسایش مردم را بر هم می زنند شدیدا برخورد می شود.

سرهنگ پاسدار محمد رضا میرزایی با بیان اینکه خوشبختانه در سالهای اخیر مردم با هوشیاری و آگاهی به مسائل چهارشنبه آخر سال روبه رو می شوند افزود: رسانه ها نقش مهمی را در آگاهی مردم در زمینه چهارشنبه سوری دارند.

تهیه و فروش مواد محترقه از مصادیق بارز جرم است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت: هرساله گزارشهای تکان دهنده ای از نابینایی و ناشنوایی کودکان، سکته های قلبی افراد مسن،سقط جنین زنان باردار، صدمات شدید بدنی و حتی مرگ جوانان و نوجوانان در یافت می شود که همه این حادثه ها فقط برای چند لحظه ابراز شادی و تخلیه هیجان از سوی برخی از افراد نا آگاه و ما جرا جو اتفاق می افتد.

سرهنگ پاسدار عباسعلی رحیمی اظهار داشت: استفاده غیر مجاز از مواد محترقه علاوه بر ایجاد خسارت جانی و مالی، موجب بر هم خوردن آرامش و آسایش دیگر شهروندان می شود جرم بوده و طبق قانون قابل تعقیب کیفری می باشد.

وی افزود: انفجار تنها 250گرم مواد محترقه می تواند علاوه بر تخریب شدید یک ساختمان، منجر به شکسته شدن شیشه های مجاور شود .

رحیمی با اشاره به این مطلب که تهیه و فروش مواد محترقه به استناد مواد 618 ، 619 و620 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب سال 1350 از مصادیق بارز جرم بوده و عوامل آن قابل تعقیب کیفری می باشند ازمردم خواست چنانچه از فروشندگان و یا محل های فروش مواد انفجاری و آتش زا مطلع شدند به پلیش 110گزارش دهند.

وی تصریح کرد: اداره اماکن فرماندهی انتظامی استان سمنان در صورت کشف و یا در یافت گزارش هرگونه مواد محترقه از واحدهای صنفی، برابر آیین نامه نسبت به پلمپ واحد متخلف با نصب پلا کارد ،اقدام خواهد کرد.

رحیمی با بیان اینکه کودکان مواد محترقه را در نقاط غیر قابل دید مانند انباری ها، بالکن، پشت بام، داخل کمد، کیف و وسایل شخصی خود نگهداری می کنند گفت: باید والدین این اماکن و وسایل فرزندان را مورد کنترل و بررسی قرار دهند.

خانواده ها در چهار شنبه سوری مواظب فرزندان خود باشند

یک پرستار با سابقه در بیمارستان امیر المومنین (ع) سمنان با بیان خطرات استفاده از وسائل محترقه در چهار شنبه آخر سال گفت: یکی از تلخ ترین خاطراتی که در ذهن من است مربوط به حادثه شب قبل از چهار شنبه سوری بود که حادثه از این قرار بوده که در حین تهیه کردن وسائل محترقه ،این وسائل منفجر وموجب قطع انگشتان و مجروح شدن عده ای شده بود.

علی اکبر عبیری با بیان اینکه تهیه کردن وسائل محترقه خطر ناک تر از پرتاپ آن است افزود: به خانواده ها توصیه می کنم در چهار شنبه سوری مواظب فرزندان خود باشند.