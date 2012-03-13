برگزاری همایش شعرا با موضوع منابع طبیعی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری همایش شعرا با موضوع منابع طبیعی درهفته منابع طبیعی و با مساعدت و مشارکت همه جانبه مدیریت حوزه هنری استان از دیگر اقدامات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی بود.



صفری دبیر کمیته فرهنگ سازی منابع استان گفت: این حرکت در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی صورت گرفت که خوشبختانه با حضور بزرگان عرصه شعر استان حال وهوای بهاری پیدا کرد. وی گفت شعرا بیشتر از هر قشری حال و هوای طبیعت را می شناسند و آن را به نظم در می آورند و می توانند بهترین و کارآمدترین مروجین منابع طبیعی باشند.

صفری در خاتمه از برگزاری شب شعر در آینده نزدیک و درعرصه های طبیعی و فضای باز خبر داد .



تلاش و خدمات کارکنان زندان های استان قابل تقدیر است



حجت الاسلام علی مظفری گفت: تلاش زیادی در جهت حفظ کرامت و حقوق شهروندی زندانیان صورت گرفته وفضاهای مطلوبی ایجاد شده است که بیانگر زحمات کارکنان زندان ها در ارائه خدمات به زندانیان و خانواده های آنان بوده و قابل تقدیر است.



رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به سختی کار و مشکلات زندان ها باید متناسب با وضعیت موجود نسبت به ایجاد فضاهای مورد نیاز و تجهیز زندان ها اقدام و اهتمام لازم در راستای کاهش تراکم موجود صورت پذیرد.



مظفری تصریح کرد: باید در راستای حفظ اقتدار و امنیت زندانها و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی تبیین شده کوشش لازم صورت گیرد و ضمن کاهش آمار کیفری موجود، زندان ها به محلی برای نگهداری افراد شرور، متخلفین و مخلین نظم و آسایش جامعه تبدیل شود و انشاالله زندانی جرائم غیر عمد در زندان ها نداشته باشیم .



حجت الاسلام مظفری در حاشیه بازدید ازشعبه ویژه قضایی زندان مرکزی و امکانات لجستیکی این مرکز با اشاره به مشکلات اعزام وبدرقه زندانیان به مراجع قضایی تأکید کرد: در خصوص رسیدگی به مشکلات مددجویان در شعبه مذکور تمهیدات لازم اندیشیده شود و حتی الامکان از اعزام آنان به مراجع قضایی جلوگیری به عمل آید.



علی اشرف رشیدی مدیر کل زندان های استان در خاتمه بازدید مسئولان قضایی استان در نشستی که در محل اداره کل زندان های استان برگزار گردید با اشاره به تراکم آمار کیفری زندان های استان ، کمبود فضای فیزیکی را از جمله مشکلات عدیده زندان ها بر شمرد و تاکید کرد: علیرغم توسعه و گسترش مراکز تحت پوشش و ایجاد بستر مناسب اصلاحی و تربیتی، به جهت تراکم موجود اغلب فعالیت های مراکز مشاوره و روان درمانی تحت الشعاع قرار گرفته است.



رشیدی گفت: پرسنل خدوم زندانها به صورت شبانه روزی و بهره گیری از تمام امکانات در جهت حفظ نظم ، آرامش و اقتدار زندانها تلاش می کنند لیکن وضعیت موجود روند امور را تحت تاثیر و فعالیت پرسنل را مضاعف نموده است.



مدیر کل زندان های استان در پایان، حضور قضات در زندانهای استان را بسیار پررنگ و قابل تقدیر عنوان کرد و افزایش بیش از بیش حضور قضات در زندانها را در کاهش آمار کیفری موجود بسیار تاثیرگذار دانست.