رژیم غذایی مناسب و ورزش در درمان بیماری پوکی استخوان موثر است

دکتر بنفشه تاجبخش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درمانهایی که تاکنون برای این بیماری استفاده شده در دو قالب دارویی و غیر دارویی هستند که گرایشهای بیشتری به درمان غیر دارویی وجود دارد.

وی نژاد، سن، وزن بدن، فقدان استروژن و بیماری‌های زمینه‌ای را فاکتورهای موثر در ایجاد بیماری پوکی استخوان عنوان کرد و بیان داشت: بیشتر خانم‌ها پس از سن یائسگی در اثر کمبود هورمون استروژن به همراه افزایش سن، دچار کاهش بافت استخوانی می‌شوند که این مسئله منجر به پیدایش بیماری پوکی استخوان می‌شود.

تاجبخش بیان کرد: اگر چه به طور کلی کمبود کلسیم، ویتامین Dو مصرف بیش از حد کافئین و الکل، خطر پوکی استخوان را افزایش می‌دهد، اما توصیه پزشکی این است که زنان پس از سن یائسگی باید روزانه بین 500 تا یک هزار میلی‌گرم مکمل کلسیم را به همراه وعده‌های غذایی دریافت کنند.

وی اظهار داشت: توصیه می‌شود میزان مصرف در هر نوبت بیش از 500 میلی‌گرم نبوده و زنان همچنین 400 واحد ویتامین Dرا نیز به برنامه‌ غذایی خود اضافه کنند.

تاجبخش تصریح کرد: افرادی که به دلیل بیماری در معرض مصرف داروهای کورتون‌دار، ضد تشنج، هپارین و تیروکسین هستند در سنین سالمندی جزء افراد پرخطر برای ابتلا به پوکی استخوان هستند که توصیه می‌شود بیش از سایرین به پیشگیری روی آورند.

وی عنوان کرد: همچنین به زنان توصیه می شود، روزانه 30 دقیقه ورزش را در برنامه قرار دهند که این موجب افزایش بافت استخوانی می‌شود.

این متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه زنان سیگاری و قلیانی سر‌یعتر دچار یائسگی می‌شوند، گفت: عدم مصرف سیگار و قلیان از مؤلفه هایی است که باید به آن توجه جدی شود.

وی کمر درد، کاهش قد و در نهایت شکستگی استخوان را از نشانه‌های هشدار دهنده پوکی استخوان عنوان کرد.