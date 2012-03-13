افزایش 60 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی ملارد

رامین هرسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 150 دستگاه اتوبوس و مینی بوس در خطوط اتوبوسرانی این شهرستان فعال است که این تعداد شامل 142دستگاه اتوبوس و هشت دستگاه مینی بوس می شود.

هرسمی با اشاره به آنکه 30 دستگاه از این تعداد اتوبوسها فرسوده هستند، اضافه کرد: باورود 60 دستگاه اتوبوس در سال آینده که مرحله به مرحله تحویل داده خواهد شد، این تعداد از اتوبوسهای فرسوده نیز تبدیل به احسن می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کل ناوگان اتوبوسرانی ملارد فعال است و همین امر رضایتمندی جمع کثیری از مردم این شهرستان را بدست آورده است.

این مسئول بابیان اینکه در نظر گرفتن رضایت مردم از اهم وظائف مسئولین است، گفت: یکی از اهداف اساسی برای بالا بردن سطح رضایتمندی مردم در اختیار قراردادن امکانات رفاهی برای آنان است، به همین منظور این ارگان تمام تلاش مستمر خود را برای در نظر گرفتن رضایت مردم به کار می بندد.