رئال مادرید مهیای صعود می شود/ روز سخت چلسی مقابل ناپولی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه یک بر یک در ورزشگاه لوژنیکی مقابل زسکا متوقف شد و چهارشنبه شب حتی با یک مساوی بدون گل هم راهی مرحله بعد می شود. شاگردان خوزه مورینیو در دیدارهای اخیر با درخشش کریستیانو رونالدو به نتایجی درخشانی در رقابت‌های لالیگا دست پیدا کرده اند.

مهاجم پرتغالی رئال در دیدارهای این فصل مجموعا 40 گل به ثمر رسانده است. رونالدو در 6 بازی گذشته موفق شده 9 گل به ثمر برساند و رئالی ها چشم به درخشش این بازیکن در ادامه این رقابت ها دارند.

"امیلیو بوتراگوئنو"، مهاجم پیشین تیم فوتبال رئال مادرید و مدیر ورزشی حال حاضر این تیم گفت: رونالدو از نظر ذهنی مهاجم توانمندی است و جاه طلبی بالایی دارد. او همیشه می خواهد بهترین باشد و می خواهد با پیروزی از زمین خارج شود.

دیگر دیدار مهم فردا را چلسی بدون سرمربی در ورزشگاه استمفوردبریج مقابل ناپولی برگزار می کند. چلسی در دردیدار رفت با نتیجه 3 بر یک مقابل حریف ایتالیایی خود تن به شکست داده و کار دشواری برای صعود به مرحله یک چهارم این رقابت ها دارد.

چنانچه چلسی نتواند از پس ناپولی در این دیدار برآید و از دور رقابت ها حذف شود، از سال 1996 برای نخستین بار است که انگلستان در مرحله یک چهارم نهایی نماینده نخواهد داشت.

"پائولو کاناوراو"، کاپیتان تیم فوتبال ناپولی، در خصوص این بازی اظهار داشت: ما کاملا آماده ایم و بر روی این بازی تمرکز کرده ایم. می خواهیم رویای حضور خود در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را تداوم بخشیم.